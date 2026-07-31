Ấn Độ xem xét đề nghị dẫn độ cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina

Thông tin về đề nghị dẫn độ được Chính phủ Ấn Độ nêu trong báo cáo “Tương lai của quan hệ Ấn Độ - Bangladesh” trình bày tại phiên làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đối ngoại cùng ngày. Báo cáo xác nhận các cơ quan có thẩm quyền đang nghiên cứu đề nghị dẫn độ của Bangladesh, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Cựu Thủ tương Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: Reuters.

Tại phiên họp, các nghị sĩ Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đối ngoại đề nghị Chính phủ cân nhắc vấn đề trên theo hướng nhân đạo, đồng thời tính đến tác động đối với quan hệ song phương và ổn định khu vực. Các nghị sĩ cũng nhấn mạnh Ấn Độ cần xử lý thận trọng, bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế cũng như các cam kết trong Hiệp định Dẫn độ giữa hai nước.

Bà Sheikh Hasina đang lưu trú tại Ấn Độ kể từ khi rời Bangladesh sau biến động chính trị tháng 8/2024. Chính phủ Bangladesh nhiều lần đề nghị Ấn Độ dẫn độ bà để phục vụ điều tra và xét xử các cáo buộc liên quan đến thời gian bà cầm quyền.

Trước đó, một tòa án Bangladesh đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà trong vụ án liên quan đến cáo buộc chỉ đạo trấn áp các cuộc biểu tình năm 2024. Về phần mình, bà Hasina nhiều lần bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây là những hành động mang động cơ chính trị, đồng thời tuyên bố sẽ trở về Bangladesh vào cuối năm nay dù có nguy cơ bị bắt giữ ngay khi hồi hương.

Giới quan sát nhận định việc Ấn Độ xử lý đề nghị dẫn độ bà Sheikh Hasina sẽ là phép thử quan trọng đối với chính sách đối ngoại của New Delhi, khi nước này phải cân bằng giữa các yêu cầu pháp lý, yếu tố nhân đạo và lợi ích chiến lược. Quyết định cuối cùng của Ấn Độ không chỉ phản ánh cách tiếp cận đối với chính quyền mới ở Bangladesh mà còn có thể tác động đáng kể đến quan hệ song phương trong thời gian tới.