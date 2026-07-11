Lũ lụt ở Bangladesh khiến 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt

Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa kéo dài nhiều ngày đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng ở miền Đông Nam Bangladesh và hơn một triệu người bị mắc kẹt.

Bộ quản lý thiên tai Bangladesh hôm nay (11/7) cho biết, lũ lụt trên diện rộng đã làm gián đoạn cuộc sống thường nhật của gần 268.000 hộ gia đình. Chính phủ đang làm mọi điều có thể để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt. Hàng cứu trợ, nước uống an toàn và vật tư y tế đang được phân phát. Tuy nhiên tình trạng mất điện, đường sá hư hỏng và gián đoạn liên lạc đã làm chậm các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.

Các tài xế xe kéo ngồi bên trong xe để trú mưa trong trận mưa như trút nước tại Dhaka, Bangladesh ngày 7/7/2026 (ảnh Reuters)

Nhiều người dân không thể nấu ăn trong nhiều ngày vì nước lũ nhấn chìm nhà cửa, trong khi những người khác đang phải vật lộn khi những lớp bùn dày đặc bao phủ nhà bếp và không gian sinh hoạt. Hàng ngàn gia đình đang phải dựa vào thực phẩm khô như gạo ép, gạo rang, lương khô và hàng cứu trợ khẩn cấp.

Bangladesh là một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới, với những cơn mưa gió mùa theo mùa thường xuyên gây ra lũ lụt, xói mòn bờ sông và sạt lở đất. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang làm cho lượng mưa cực đoan trở nên thường xuyên và dữ dội hơn, làm tăng quy mô và mức độ nghiêm trọng của những thảm họa này.