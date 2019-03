Ảnh: Cảnh hoang tàn đổ nát ở Nam Tư dưới mưa bom của quân đội NATO

Máy bay tàng hình F-117 của Mỹ tham gia chiến dịch của NATO tấn công Cộng hòa Liên bang Nam Tư vào tháng 3/1999. Cây cầu “Tự Do” ở Novi Sad bị gãy sập sau một trận ném bom của NATO. Đợt không kích này vừa gây tổn thất sinh mạng dân thường vừa phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của Nam Tư. Tháp truyền hình trên đỉnh núi Avala gần thủ đô Belgrade, bị đổ sập sau trận không kích của NATO. Lửa từ một vụ nổ gần một nhà máy điện rọi chiếu bầu trời đêm ở Belgrade sau khi NATO phát động chiến dịch ném bom Nam Tư vào ngày 24/3/1999. Con phố ở Belgrade sau khi bị NATO không kích với cái cớ bảo vệ người Albania thiểu số ở Kosovo. Tuần dương hạm Mỹ “Philippines Sea” phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Nam Tư vào ngày 24/3/1999. Bức không ảnh này cho thấy Bưu điện trung tâm Pristina đã bị bom đạn NATO tàn phá như thế nào. Ảnh chụp vào ngày 15/6/1999. Đạn cao xạ của Nam Tư bắn trả máy bay chiến đấu của NATO. Chiến dịch ném bom này mang mật danh “Allied Force”. Một xe tăng Nam Tư bị bom NATO phá hủy. Ảnh chụp vào tháng 7/1999. Trụ sở quân đội liên bang Nam Tư bị phá hủy trong chiến dịch không kích do NATO tiến hành vào tháng 3/1999. Còn đây là trụ sở cơ quan cảnh sát Nam Tư bị phá hủy trong đợt không kích của NATO. Đống đổ nát của cây cầu bắc qua sông Sava ở Belgrade. Vụ không kích Nam Tư vào tháng 3/1999 là lần đầu tiên NATO dùng vũ lực quân sự mà chưa hề có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhà thờ ở Petric, Kosovo. Xe thiết giáp Đức thuộc lực lượng NATO ở Orahovac, tây nam Kosovo vào tháng 6/1999. Người Do Thái gốc Nam Tư biểu tình phản đối NATO ném bom Nam Tư. Biểu tình xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Anh ở Tel Aviv. Ảnh chụp vào ngày 26/3/1999./.

