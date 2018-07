Ảnh: Cháy rừng khủng khiếp “nhấn chìm” California (Mỹ) trong biển lửa

Hàng chục đám cháy đã bùng phát trên khắp miền tây nước Mỹ và lan rộng do thời tiết khô nóng, độ ẩm thấp. Trong đó, các đám cháy xảy ra tại California là nghiêm trọng nhất. Đám cháy dữ dội bao trùm khu vực Yolo và Napa, phía đông hồ Berryessa, California, ngày 3/7/2018. Cuối tuần qua, nhà chức trách hạt Santa Barbara đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng lan rộng, thiêu rụi 20 ngôi nhà cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Một chiếc thuyền du lịch bốc cháy dữ dội tại Goleta, California ngày 7/7/2018. Lính cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy lan nhanh với tốc độ “chóng mặt” tại Goleta, California, ngày 7/7/2018. Máy bay thả hóa chất dập lửa gần tuyến đường Benton và Crams Cover ở hạt Riverside, California, ngày 4/7/2018. Một ngôi nhà bốc cháy dữ dội tại Goleta, California ngày 7/7/2018. Khói từ đám cháy rừng tại Goleta bốc lên nghi ngút trên bầu trời. Thời tiết nóng, độ ẩm thấp, cùng địa hình dốc, đã khiến việc chữa cháy khá khó khăn. Giới chức bang California nhận định năm nay cháy rừng bắt đầu sớm hơn thường lệ nên lực lượng cứu hỏa luôn trong trạng thái sẵn sàng trực chiến. Tuy nhiên do đám cháy lan quá nhanh và khủng khiếp, lực lượng cứu hỏa gần như bất lực. Một ngôi nhà bị thiêu rụi do cháy rừng tại California. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy gần đài thiên văn Griffith Observatory trên ngọn đồi nhìn ra thành phố Los Angeles, California, ngày 10/7/2018. Tình trạng khô hạn, nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng cháy rừng gia tăng tại California. Các sườn đồi trơ trọi sau đám cháy dữ dội./.

