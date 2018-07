Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel

Khói bốc lên sau một vụ nổ trên đất Syria ở khu vực gần biên giới Israel-Syria. Người ta có thể dễ dàng quan sát được các cột khói từ cao nguyên Golan hiện do Israel kiểm soát. Những đứa trẻ Israel ngồi ở khu vực cao nguyên Golan nhìn về phía những cột khói bốc lên trên lãnh thổ Syria. Một chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Syria bay trên bầu trời khu vực gần biên giới Syria-Israel. Israel mới đây tuyên bố đã đưa hệ thống phòng không mới nhất vào hoạt động ở biên giới với Syria trong bối cảnh quân đội chính phủ thông báo chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực biên giới phía Tây Nam nước này, giáp với Jordan và Israel. Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Quneitra bên phía Syria gần biên giới Israel-Syria. Trong chuyến thăm tới khu vực Đông Deraa, một người phát ngôn quân đội Syria cho biết, khu vực Yarmouk, do IS kiểm soát sẽ trở thành chiến trường chính của quân đội Syria tới đây. Theo vị quan chức này, sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào giữa chính phủ Syria và tổ chức khủng bố IS, giống như thỏa thuận mà phe đối lập Syria từng đạt được với Chính phủ với sự trung gian của Nga. Trước động thái leo thang căng thẳng ở khu vực gần biên giới Israel-Syria, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng bày tỏ hy vọng Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh được Iran hậu thuẫn tôn trọng thỏa thuận ký năm 1974, theo đó thiết lập một vùng phi quân sự dọc biên giới chung. Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục ngăn chặn Iran thiết lập hiện diện quân sự lâu dài tại Syria. Mối quan tâm chính của Israel là giữ cho Iran, vốn đang chiến đấu cùng các lực lượng của Tổng thống al-Assad, cùng với đồng minh Hezbollah và các lực lượng khác tránh càng xa biên giới với Israel càng tốt. Trong khi đó, Nga, đồng minh chủ chốt của Tổng thống al-Assad, cho rằng việc hy vọng Iran rút hoàn toàn lực lượng khỏi Syria là điều không thực tế. Israel đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad giành lại lãnh thổ ở phía nam Syria từ tay lực lượng nổi dậy. Hiện quân đội Syria đã ở rất gần cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Những chiếc xe buýt nối đuôi nhau ở khu vực gần biên giới Israel-Syria./. c9ed480506d7127d6c852250526d3c0e/5b593fb9/2018_07_24/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/syria_1.mp4

biên giới Israel-Syria. Người ta có thể dễ dàng quan sát được các cột khói từ cao nguyên Golan hiện do Israel kiểm soát. Khói bốc lên sau một vụ nổ trên đất Syria ở khu vực gần. Người ta có thể dễ dàng quan sát được các cột khói từ cao nguyên Golan hiện do Israel kiểm soát. Những đứa trẻ Israel ngồi ở khu vực cao nguyên Golan nhìn về phía những cột khói bốc lên trên lãnh thổ Syria. Một chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Syria bay trên bầu trời khu vực gần biên giới Syria-Israel. Israel mới đây tuyên bố đã đưa hệ thống phòng không mới nhất vào hoạt động ở biên giới với Syria trong bối cảnh quân đội chính phủ thông báo chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực biên giới phía Tây Nam nước này, giáp với Jordan và Israel. Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Quneitra bên phía Syria gần biên giới Israel-Syria. Trong chuyến thăm tới khu vực Đông Deraa, một người phát ngôn quân đội Syria cho biết, khu vực Yarmouk, do IS kiểm soát sẽ trở thành chiến trường chính của quân đội Syria tới đây. Theo vị quan chức này, sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào giữa chính phủ Syria và tổ chức khủng bố IS, giống như thỏa thuận mà phe đối lập Syria từng đạt được với Chính phủ với sự trung gian của Nga. Trước động thái leo thang căng thẳng ở khu vực gần biên giới Israel-Syria, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng bày tỏ hy vọng Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh được Iran hậu thuẫn tôn trọng thỏa thuận ký năm 1974, theo đó thiết lập một vùng phi quân sự dọc biên giới chung. Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục ngăn chặn Iran thiết lập hiện diện quân sự lâu dài tại Syria. Mối quan tâm chính của Israel là giữ cho Iran, vốn đang chiến đấu cùng các lực lượng của Tổng thống al-Assad, cùng với đồng minh Hezbollah và các lực lượng khác tránh càng xa biên giới với Israel càng tốt. Trong khi đó, Nga, đồng minh chủ chốt của Tổng thống al-Assad, cho rằng việc hy vọng Iran rút hoàn toàn lực lượng khỏi Syria là điều không thực tế. Israel đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad giành lại lãnh thổ ở phía nam Syria từ tay lực lượng nổi dậy. Hiện quân đội Syria đã ở rất gần cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Những chiếc xe buýt nối đuôi nhau ở khu vực gần biên giới Israel-Syria./.