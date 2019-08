Chính phủ Anh hôm qua (19/8) cảnh báo, trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu về Brexit, nước này sẽ ngay lập tức chấm dứt hiệp ước về tự do đi lại Schengen. Tuyên bố được dự báo sẽ phủ bóng lên các cuộc thảo luận dự kiến vào giữa tuần này giữa Thủ tướng Boris Johnson với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Anh sẽ chấm dứt ước Hiệp ước Schengen nếu Brexit “không thỏa thuận”. Ảnh: Reuters

Theo một người phát ngôn chính phủ Anh, quy định về tự do đi lại sẽ chấm dứt vào ngày 31/10 tới khi Anh rời Liên minh châu Âu và sau Brexit, chính phủ sẽ áp dụng một hệ thống di cư mới công bằng hơn, ưu tiên cho những người có kỹ năng và những người có thể đóng góp cho sự sự phát triển của nước Anh, thay vì dựa trên nguồn gốc của họ.

Dù nhấn mạnh những thể thức của luật mới này đang được soạn thảo, song người phát ngôn chính phủ Anh cũng nêu ra một dẫn chứng như ngay lập tức áp dụng các quy định luật pháp nghiêm khắc hơn đối với hành vi vi phạm của những người di cư tới Anh. Quyết định đánh dấu một sự thay đổi lớn so với chính sách của bà Theresa May, người tiền nhiệm của Thủ tướng Boris Johnson. Trong bản kế hoạch của chính phủ tiền nhiệm, công dân những nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn được đảm bảo quyền tự do đi lại cho tới cuối năm 2020, tức là trong giai đoạn chuyển tiếp./.