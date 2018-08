Ảnh: Thót tim hiện trường vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela Maduro

Hình ảnh đăng tải trên kênh truyền hình nhà nước Venezuela cho thấy, Tổng thống Maduro đã đột ngột ngừng phát biểu khi nghe thấy tiếng nổ lạ. Ảnh: Reuters. Ngay lập tức, các nhân viên an ninh đã chạy đến vây quanh và dùng những tấm khiên đen chống đạn để bảo vệ ông Maduro. Ảnh: AP. Tổng thống Maduro và các quan chức Venezuela sau đó đã được sơ tán đến nơi an toàn và không hề hấn gì. Tuy nhiên, 7 binh sỹ đã bị thương sau âm mưu ám sát hụt này. Ảnh: AP. Vụ tấn công xảy ra lúc 17h41' ngày 4/8 (giờ địa phương) khi Tổng thống Maduro đang tham dự lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ảnh: AP. Những người tham gia diễu hành đang trong hàng ngũ chỉnh tề bỗng chạy tán loạn khăp nơi. Ảnh: AP Một sĩ quan quân sự bị thương ôm đầu chảy máu và đang được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Ảnh: AP. Khói xám bốc lên trên bầu trời thủ đô Caracas sau vụ nổ. Ảnh: Reuters. Các lực lượng an ninh Venezuela đang kiểm tra một tòa nhà sau vụ tấn công. Ảnh: AP/Getty. Vụ nổ đã khiến bức tường của tòa nhà ám khói màu đen. Ảnh: AP/Getty. Lực lượng an ninh được triển khai dày đặc tại hiện trường. Ảnh: AP/Getty. Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, hai thiết bị bay không người lái gắn chất nổ đã được kích hoạt khi Tổng thống Maduro đang phát biểu. Ảnh: EPA. Cơ quan chức năng Venezuela đã cho phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công và khẩn trương điều tra nhằm tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công. Ảnh: EPA. Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm Venezuela đang vật lộn với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Ảnh: AP.

