Armenia ghi nhận 3 trường hợp tử vong do Covid-19

Thư ký báo chí của Bộ Y tế Armenia Alina Nikogosyan thông báo, trường hợp tử vong này là một bệnh nhân nữ 76 tuổi, đã dương tính với virus SARS-CoV-2, viêm phổi đa nang hai bên, đặc biệt bị tiểu đường và tăng huyết áp động mạch.

Trước đó tại Armenia đã có 6 trường hợp tử vong do mắc Covid-19. Đến ngày 2/4, ở nước này có 663 trường hợp bị nhiễm bệnh, số được chữa khỏi là 31. Để chống lây lan virus, Armenia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 16/3 đến 14/4.

Hôm 1/4, Phó Thủ tướng Armenia Tigran Avinyan đã tiến hành cuộc họp khẩn về giới nghiêm và thông qua quyết định mới về các hạn chế trên toàn lãnh thổ đất nước.

Ông tuyên bố rằng, quyền tự do đi lại của các công dân trên khắp nước cộng hòa tạm thời bị hạn chế, cũng như cần ở nhà trong 10 ngày tiếp theo. Ngoài ra, không được thay đổi chỗ tự cách ly tạm thời. Dừng hoạt động giao thông công cộng, ngoài đường sắt và taxi.

Việc lập các trạm kiểm soát đặc biệt, các biện pháp khử trùng và chống dịch bệnh do cảnh sát và Cơ quan An ninh quốc gia kiểm soát. Do đó, để đi làm, cần có hộ chiếu và giấy phép riêng của chủ sử dụng lao động./.