ASEAN - Ấn Độ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác biển

Đối thoại là diễn đàn được tổ chức hàng năm nhằm trao đổi, thảo luận các biện pháp triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Ấn Độ.

Tham dự Đối thoại Delhi lần này có hơn hai trăm đại biểu là các lãnh đạo chính trị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN, các quan chức Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách của ASEAN và Ấn Độ, các học giả, nhà nghiên cứu, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân liên quan. Đặc biệt, tham dự Đối thoại lần này còn có Thủ hiến các bang Đông Bắc Ấn Độ nhằm thúc đẩy quan hệ của khu vực này với ASEAN.

Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Đối thoại.

Đối thoại Delhi đã tập trung thảo luận các vấn đề như vai trò của các tỉnh Đông Bắc Ấn Độ trong hợp tác kết nối với các nước ASEAN; nhu cầu củng cố, tăng cường mối liên kết văn hóa-xã hội từ lâu đời giữa hai khu vực; trao đổi về trật tự thế giới đang định hình và quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ; vai trò của hợp tác biển trong hợp tác hai bên; các vấn đề hợp tác phát triển, thương mại, đầu tư, công nghệ, hợp tác kết nối và thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác du lịch và xây dựng các thành phố thông minh...

Phát biểu khai mạc Đối thoại, Bí thư phương Đông, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách ASEAN bà Preeti Saran nhấn mạnh tầm quan trọng của Đối thoại trong việc hoạch định chính sách, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ; khẳng định Ấn Độ rất coi trọng vai trò của ASEAN, coi ASEAN có vai trò trung tâm trong chính sách “Hành động hướng Đông” và “Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương” của Ấn Độ; và cho biết mục tiêu của Đối thoại lần này là tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác biển giữa hai bên, lĩnh vực được các nhà Lãnh đạo hai bên xác định là ưu tiên tại Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN-Ấn Độ.

Phát biểu tại Đối thoại, Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho rằng liên kết biển giữa các nước ASEAN và Ấn Độ tồn tại hàng nghìn năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật, tôn giáo, thương mại, hàng hóa, du lịch... Ngày nay, liên kết biển càng có vai trò quan trọng, các tuyến đường vận tải biển qua ASEAN và Ấn Độ ngày càng đóng vai trò là những dòng chảy chính của thương mại quốc tế. Hợp tác biển mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng tồn tại những thách thức mà hai bên cần hợp tác giải quyết.

Thứ trưởng nhấn mạnh kết nối đường biển là một trong những lĩnh vực quan trọng ASEAN và Ấn Độ cần tận dụng để tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai bên; theo đó đề nghị hai bên cần nỗ lực để có thể sớm kết thúc đàm phán Hiệp định vận tải hàng hải ASEAN-Ấn Độ; ASEAN và Ấn Độ cần đẩy mạnh củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng biển kể cả hạ tầng cứng (các hệ thống cảng biển, hậu cần, vận tải…) và hạ tầng mềm (chính sách, luật lệ, quy định nhằm hài hòa hóa vận tải hàng hóa và dịch vụ; liên kết các càng biển và dịch vụ liên quan).

Bảo tồn môi trường biển song song với phát triển kinh tế cũng cần được coi trọng do tài nguyên biển không phải là vô hạn. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng hoan nghênh kết quả của Hội thảo ASEAN-Ấn Độ về kinh tế biển xanh lần thứ hai được tổ chức tại New Delhi do Ấn Độ và Việt Nam đồng chủ trì ngày 18/7, tiếp nối thành công của Hội thảo ASEAN-Ấn Độ về kinh tế biển xanh lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam tháng 11/2017.

Trưởng đoàn ta cùng các nước ASEAN và Ấn Độ cũng nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải là điều kiện tiên quyết để ASEAN và Ấn Độ cùng phát triển kinh tế biển; trong đó các nước cần đảm bảo các nguyên tắc về tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), đồng thời tăng cường hợp tác giải quyết các thách thức xuyên quốc gia như cướp biển, buôn bán người, vũ khí và ma túy./.