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ASEAN bàn chiến lược nhân lực trong kỷ nguyên AI

Thứ Tư, 22:18, 26/08/2026
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VOV.VN - Ngày 26/8, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29 (ALMM 29) cùng các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị bàn về chiến lược nhân lực trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự kiện nhấn mạnh vai trò cốt lõi của lực lượng lao động ASEAN và định hướng chuẩn hóa kỹ năng hướng tới sự công nhận trên phạm vi toàn cầu. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy dẫn đầu tham dự và đóng góp tích cực vào các định hướng hợp tác của khối.

asean ban chien luoc nhan luc trong ky nguyen ai hinh anh 1
Sáng 26/8/2026, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29 (ALMM 29) cùng các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại Bangkok (Thái Lan).

Hội nghị quy tụ các bộ trưởng lao động và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan từ 11 quốc gia thành viên ASEAN, các đối tác ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) cùng đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã khẳng định tầm vóc chiến lược của lực lượng lao động ASEAN trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI): “ASEAN là mái nhà chung của hơn 700 triệu người dân, với lực lượng lao động trên 360 triệu người, một trong những nguồn nhân lực lớn nhất và năng động nhất thế giới. Con người chính là tài sản lớn nhất của chúng ta, và kỹ năng của họ sẽ quyết định khả năng cạnh tranh cũng như sự thịnh vượng của toàn khu vực trong một thế giới biến động”.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh việc đầu tư nâng cao kỹ năng cho người lao động, bao gồm kỹ năng số, AI, kinh tế xanh và kinh tế chăm sóc, là chìa khóa để bảo đảm sự phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.

asean ban chien luoc nhan luc trong ky nguyen ai hinh anh 2
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy (phải) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29 (ALMM 29) cùng các hội nghị liên quan.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm nguồn nhân lực, Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan Chulaphan Amornvivat thay mặt Ban Tổ chức công bố 3 trụ cột hành động trọng tâm của Hội nghị ALMM 29: “Với chủ đề Thúc đẩy Nguồn nhân lực ASEAN: Chứng nhận Kỹ năng hướng tới sự thừa nhận toàn cầu, Thái Lan hướng tới mục tiêu thúc đẩy 3 lĩnh vực chứng nhận kỹ năng có mối liên kết chặt chẽ với nhau, gồm có Chứng nhận khóa đào tạo kỹ năng ASEAN; Chứng nhận tiêu chuẩn kỹ năng ASEAN; và Chứng nhận Trung tâm Xuất sắc ASEAN”.

Theo Bộ trưởng Chulaphan, việc triển khai đồng bộ 3 trụ cột này sẽ tạo điều kiện để trình độ và kỹ năng của người lao động tại mỗi quốc gia ASEAN được tin tưởng, công nhận xuyên biên giới, thúc đẩy sự dịch chuyển lao động linh hoạt và mở ra cơ hội việc làm bền vững.

Tham dự hội nghị, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đại diện, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với các sáng kiến chuẩn hóa kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực của ASEAN. Việt Nam đồng thời tham gia thảo luận về các định hướng hợp tác khu vực, trong đó có chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường an sinh xã hội.

Ngọc Diệp - Quốc Hùng/VOV-Bangkok
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