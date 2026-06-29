Australia buộc các công ty công nghệ ngăn cản trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, các nền tảng xã hội phải có trách nhiệm đối với xã hội và phải tuân thủ trách nhiệm pháp lý của Australia trong việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Tuy vậy, thực tế những tháng qua cho thấy nhiều trẻ em dưới 16 tuổi vẫn sử dụng mạng xã hội sau khi quy định này có hiệu lực vào ngày 10/12/2025. Vì vậy, chính phủ Australia buộc phải mạnh tay hơn để đảm bảo luật pháp được thực thi và trẻ em được bảo vệ trên không gian mạng.

(Từ phải qua) Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells. Nguồn: Alex Ellinghausen

Thủ tướng Australia Anthony Albanese nêu rõ: “Rõ ràng là các công ty công nghệ chưa làm đủ để tuân thủ pháp luật nên hiện vẫn còn nhiều trẻ em tham gia mạng xã hội. Chiều nay (29/6), chúng tôi đề xuất dự luật để đảm bảo rằng các nền tảng xã hội phải làm tất cả mọi việc trong quyền hạn của mình để chấm dứt việc trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Chúng tôi tăng gấp đôi mức phạt và trao thêm quyền cho Ủy viên An ninh mạng để buộc các công ty này phải tuân thủ quy định”.

Trong dự luật đệ trình Quốc hội vào chiều 29/6, chính phủ Australia đề xuất trao thêm quyền để Ủy viên An ninh mạng của nước này được quyền yêu cầu các công ty công nghệ báo cáo các biện pháp đã thực hiện để ngăn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm giúp cơ quan chức năng thu thập bằng chứng, yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu từ các công ty công nghệ. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng đề xuất tăng gấp đôi mức hình phạt lên 99 triệu AUD với công ty vi phạm quy định này.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells khẳng định: “Thông điệp mà tôi gửi tới các công ty công nghệ là "chúng tôi sẽ không dừng lại". Bất kỳ nỗ lực nào mà các công ty đưa ra để cản trở những đạo luật này sẽ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phía chính quyền để đảm bảo rằng các quy định này được triển khai”.

Theo Bộ Truyền thông Australia, kể từ khi quy định hạn chế độ tuổi được áp dụng tại nước này từ ngày 10/12/2025, đã có khoảng 5 triệu tài khoản mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi bị xóa, vô hiệu hóa hoặc hạn chế. Tuy vậy, rất nhiều phụ huynh và các em nhỏ nói rằng, vẫn đang có nhiều trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và các em này cũng dễ dàng vượt qua các câu hỏi kiểm tra hoặc tạo tài khoản mới trên các nền tảng xã hội sau thời điểm này.