Australia buộc tội 24 người cố tình châm mồi lửa gây cháy rừng

Trong thông báo mới đưa ra, cảnh sát bang New South Wales cho biết, từ tháng 11/2019 cho đến nay, cơ quan này đã có hành động pháp lý, từ cảnh cáo cho tới cáo buộc hình sự, đối với 183 người liên quan đến các vi phạm an toàn phòng chống cháy, trong đó 40 người là trẻ vị thành niên. Trong số này 53 người bị cảnh cáo hoặc phải nhận các cáo buộc hình sự vì không tuân thủ lệnh cấm lửa của liên bang. Trong khi đó 47 người khác bị buộc tội vứt tàn thuốc lá hoặc que diêm trên đất. Đáng lưu ý, trong số những người này có 24 người bị buộc tội cố tình châm mồi lửa gây nên một số đám cháy rừng.

Rừng cây cháy khô.

Cháy rừng xảy ra tại một số bang của Australia từ tháng 7/2019 qua làm hơn 20 người thiệt mạng, thiêu cháy hơn 10 triệu ha đất, rừng, và phá hủy khoảng 2.000 ngôi nhà. Theo nhà khoa học Chris Dickman thuộc Đại học Sydney, khoảng 500 triệu động vật hoang dã phải chịu ảnh hưởng từ đợt cháy rừng này, trong đó khoảng 1 triệu động vật đã chết. Chim, bò sát, động vật có vú, dơi là những động vật chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.



Trong lúc lực lượng cứu hỏa đang gồng mình với các đám cháy, cảnh sát bang New South Wales cũng tiến hành điều tra một số vụ cháy có dấu hiệu khả nghi. Trong đó một số người đã đốt lửa ngoài trời để nấu ăn. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều mồi lửa tại nhà của một người đàn ông. Vào tháng trước, cảnh sát bang New South Wales đã bắt giữ 1 tình nguyện viên 19 tuổi vì nghi ngờ có hành vi đốt phá, gây ra 7 vụ hỏa hoạn trong khoảng thời gian 6 tuần.