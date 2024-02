Australia ghi nhận năm 2023 là năm nóng thứ 8 lịch sử

Theo báo cáo của Cơ quan thời tiết Australia, biến đổi thời tiết trong năm 2023 cũng giúp quốc gia này không gặp phải tình trạng lũ lụt trên diện rộng, ghi nhận tháng 1 lạnh nhất kể từ năm 2002, trải qua mùa đông ấm nhất và 3 tháng khô hạn kỷ lục.

Australia ghi nhận năm 2023 là năm nóng thứ 8 trong lịch sử. Ảnh minh họa: ABC

Trong năm 2023, lũ lụt, lốc xoáy và cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân Australia, nắng nóng giữa năm và thiếu mưa đã ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp của đất nước.

Các nhà dự báo cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến Australia ngày càng nóng hơn và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ trung bình toàn quốc cao hơn 0,98 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1961–1990, với mức trung bình mùa đông cao hơn 1,53 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1961–1990.

Lượng mưa cao hơn 1,6% so với mức trung bình quốc gia giai đoạn 1961–1990 ở mức 473mm, chủ yếu tập trung ở phía bắc có ít cây trồng. Trong khi đó, các vùng của Tây Australia, bang trồng lúa mì lớn nhất đất nước, lại có lượng mưa thấp kỷ lục.

Năm 2023 cũng được ghi nhận là năm ấm nhất trên toàn cầu, với nhiệt độ đại dương cao nhất kể từ tháng 4 và phạm vi băng biển ở Nam Cực ở mức thấp kỷ lục.

Các chuyên gia dự đoán hiện tượng El Nino sẽ giảm dần và cuối năm nay sẽ chuyển sang trạng thái ngược lại – La Nina, khiến thời tiết ở Australia ẩm ướt hơn.