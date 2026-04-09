Australia không hài lòng với Mỹ vì hậu quả xung đột Trung Đông

Thứ Năm, 11:43, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quan hệ đồng minh giữa Australia và Mỹ đang ngày càng có nhiều khác biệt liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Liên tiếp trong những ngày qua các quan chức trong chính quyền Australia bày tỏ sự không hài lòng trước chiến dịch quân sự mà Mỹ đang tiến hành ở Iran.

Hôm nay (9/4), Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmer cho biết “quyết định của Mỹ đã tạo ra các yếu tố khó lường, không ổn định và biến động trong nền kinh tế toàn cầu”; nhấn mạnh “người dân Australia không lựa chọn cuộc chiến này nhưng những quyết định mà Mỹ đưa ra đang khiến cho người dân Australia phải trả giá đắt” và rằng các quyết định đưa ra tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng (Mỹ) nhưng người dân Australia lại phải tìm cách để ứng phó với hậu quả của những quyết định này.

australia khong hai long voi my vi hau qua xung dot trung Dong hinh anh 1
Huyết mạch Hormuz bị nghẽn ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Đồ họa: AP.

Trước đó, hôm qua, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuy không chỉ trích trực tiếp nhưng cũng đã hiếm hoi phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng lời đe dọa san phẳng Iran của Tổng thống Donald Trump là không phù hợp và gây ra những lo ngại. Trong lúc kêu gọi các bên giảm căng thẳng, Thủ tướng Albanese cũng nhắc lại đề nghị Mỹ phải nêu rõ mục tiêu dài hạn của cách hành động tấn công Iran của Mỹ.

Các tuyên bố này được Australia đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang phải đối mặt với thách thức rất lớn và không loại trừ khả năng suy thoái do nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn vì cuộc xung đột ở Trung Đông. Thực tế này đang tạo ra những khó khăn và áp lực rất lớn đối với chính quyền Australia khiến cho Australia không còn muốn ủng hộ Mỹ tấn công Iran.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ thất vọng với Australia khi hai lần nhắc đến tên Australia khi cho biết nước này không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Sự khác biệt quan điểm ngày càng lớn giữa Australia và Mỹ trong cuộc xung đột dang diễn ra ở Trung Đông đang tạo ra vết rạn nứt và kéo dài khoảng cách trong quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Australia tiếp tục coi Mỹ là đối tác chiến lược quan trọng, nhưng đang tăng cường đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại trong bối cảnh Washington ngày càng trở nên khó đoán.

Ngoại trưởng Penny Wong hôm nay (9/4) khẳng định, Mỹ vẫn là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Australia. Tuy nhiên, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump rất khó đoán  định. Bối cảnh đó buộc Australia phải nỗ lực để đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại. Bà Wong nhấn mạnh rằng việc đa dạng hóa quan hệ đối tác là cần thiết để "đảm bảo vị thế của Australia trong một thế giới ngày càng khó đoán".

Những năm gần đây, Australia đã liên tục tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả các nước ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đồng thời phát triển quan hệ với Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Canada, qua đó mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của mình.

nhieu_tau_hang_van_phai_cho_doi_do_khong_di_qua_duoc_em_bien_hormuz._anh_reuters.jpg

Iran áp đặt hành lang hàng hải mới tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang tại Vịnh Ba Tư, Iran đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, buộc tàu thuyền quốc tế phải đi theo các tuyến đường thay thế nhằm tránh nguy cơ va chạm với thủy lôi.

Việt Nga/VOV-Australia, Văn Huy/VOV1
Tag: Tác động lên Australia vấn đề Iran khủng hoảng Trung Đông
Iran tận dụng "yết hầu" Hormuz, cùng Trung Quốc tạo thế đối trọng với Mỹ
Iran tận dụng “yết hầu” Hormuz, cùng Trung Quốc tạo thế đối trọng với Mỹ

VOV.VN - Iran và Trung Quốc tận dụng eo biển Hormuz để thúc đẩy thanh toán bằng Nhân dân tệ, thách thức vị thế thống trị của đồng USD trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Iran tận dụng “yết hầu” Hormuz, cùng Trung Quốc tạo thế đối trọng với Mỹ

Iran tận dụng “yết hầu” Hormuz, cùng Trung Quốc tạo thế đối trọng với Mỹ

VOV.VN - Iran và Trung Quốc tận dụng eo biển Hormuz để thúc đẩy thanh toán bằng Nhân dân tệ, thách thức vị thế thống trị của đồng USD trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Trump nêu khả năng Mỹ cùng Iran kiểm soát Hormuz
Ông Trump nêu khả năng Mỹ cùng Iran kiểm soát Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang “xem xét” khả năng kiểm soát eo biển Hormuz “như một liên doanh” với Iran, trong khi vẫn tiếp tục gia tăng sức ép với Tehran và các nước bị cho là hỗ trợ quân sự cho Iran.

Ông Trump nêu khả năng Mỹ cùng Iran kiểm soát Hormuz

Ông Trump nêu khả năng Mỹ cùng Iran kiểm soát Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang “xem xét” khả năng kiểm soát eo biển Hormuz “như một liên doanh” với Iran, trong khi vẫn tiếp tục gia tăng sức ép với Tehran và các nước bị cho là hỗ trợ quân sự cho Iran.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh
Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

