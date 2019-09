Australia không tham gia hoạt động quân sự của Mỹ đối phó Iran

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng ngày hôm 21/9, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, ngoài cam kết tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, Australia sẽ không tham gia với Mỹ trong các nỗ lực theo đuổi mục tiêu về Iran.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: The Australian.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã thông qua việc cử binh sỹ Mỹ tới tăng cường năng lực phòng vệ trên không của Saudi Arabia, sau vụ tấn công chưa từng có vào các cơ sở dầu lửa của Saudi Arabia mà Mỹ quy trách nhiệm cho Iran.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn gia tăng kể từ khi Tổng thống Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 và các vụ tấn công vào cơ sở dầu lửa Arập Xêut làm dấy lên lo ngại leo thang thành 1 cuộc chiến tranh mới. Tổng thống Mỹ phát tín hiệu sẽ đề xuất với Thủ tướng Australia đóng góp quân sự trong việc đối phó với Iran, tuy nhiên sau đó ông cho biết chủ đề này đã không được thảo luận.

Tháng 8/2019, Australia gia nhập Sáng kiến an ninh hàng hải quốc tế (IMSC), một liên minh hải quân do Mỹ đứng đầu với mục đích đảm bảo an ninh cho các tàu vận tải ở Vịnh Ba Tư. Tại cuộc hội đàm thủ tướng Australia cũng đánh giá cao Tổng thống Mỹ đã “kiềm chế” trong quan hệ với Iran./.