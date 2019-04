Khi cuộc vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 18/5 đang diễn ra sôi động tại Australia, Ủy ban bầu cử nước này cũng kiểm soát chặt chẽ hơn các nội dung quảng cáo tranh cử trên mạng xã hội để đảm bảo các quy định được tuân thủ nghiêm ngặt.

Australia kiểm duyệt các nội dung tranh cử trên Facebook. Ảnh: Reuters

Ngày 18/4, Ủy ban bầu cử Australia thông báo việc cơ quan này đã yêu cầu Facebook gỡ bỏ 4 nội dung được đang tải trên mạng xã hội này do vi phạm các quy định về bầu cử. Ủy ban bầu cử Australia cho biết, 1 tuần sau khi các chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu, cơ quan này đã nhận được 15 yêu cầu xem xét đối với các nội dung được truyền tải trên mạng xã hội. Ông Tom Roger, thành viên Ủy ban bầu cử cho biết, cơ quan này đã gửi đi 3 cảnh báo cá nhân liên quan đến các trang vận động tranh cử trên Facebook cùng với đó là 4 đề nghị được gửi tới Facebook để yêu cầu gỡ bỏ các nội dung không phù hợp.

Trước đó, Facebook cũng cho biết sẽ cấm các quảng cáo tranh cử tại Australia do nước ngoài tài trợ đồng thời sẽ đánh sập các tài khoản ảo trong quá trình bầu cử diễn ra. Bà Mia Garlick, giám đốc chính sách của Facebook tại Australia cho biết, Facebook sẽ sử dụng nhiều cách thức để ngăn cản sự can thiệp của bên ngoài vào cuộc bầu cử sắp tới tại Australia. Bà Mia cũng khẳng định, Facebook sẽ không cho phép đăng các nội dung quảng báo do nước ngoài tài trợ, bao gồm cả các khẩu hiệu chính trị cũng như lô-gô của các đảng phái. Hãng tin AFP sẽ hợp tác với Facebook để xác thực các nội dung tin tức để những tin tức được cho là không xác thực sẽ được xuất hiện thấp hơn trên trang Facebook. Trong khi các nội dung vi phạm chuẩn mực về thông tin của trang này sẽ bị gỡ bỏ.

Sự kiểm duyệt nội dung trên các mạng xã hội của Ủy ban bầu cử Australia được đưa ra trong bối cảnh trong những năm gần đây, Facebook bị chỉ trích đã không nỗ lực hết sức để hạn chế yếu tố nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử tại Nga, Mỹ và một số cuộc bầu cử tại Châu Âu./.

