Australia ký hợp đồng khủng mua tàu tuần tra của Nhật Bản

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro vừa ký hợp đồng cung cấp 3 tàu tuần tra lớp Mogami cho Australia. Theo truyền thông Australia, 3 tàu tuần tra này nằm trong kế hoạch Australia trang bị 11 tàu Mogami cho hải quân của nước này, trong đó 3 tàu đầu tiên sẽ được đóng tại Nhật Bản và 8 tàu còn lại sẽ được đóng Khu phức hợp Quốc phòng Henderson ở bang Tây Australia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro tại lễ ký. Nguồn: Rodney Braithwaite/ADF

Tàu tuần tra lớp Mogami có tầm hoạt động tới 10.000 hải lý, có hệ thống phóng thẳng đứng với 32 ống phóng và được trang bị tên lửa đất đối không và tên lửa chống hạm đồng thời có khả năng vận hành trực thăng chiến đấu trên biển MH-60R Seahawk.

Quyết định mua tàu tuần tra lớp Mogami được ra trong bối cảnh vào năm 2024 Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cam kết tăng gấp đôi quy mô hạm đội tàu chiến mặt nước. Trong Chương trình Đầu tư Tích hợp năm 2026 vừa công bố, Chính phủ Australia cam kết đầu tư tới 20 tỷ AUD trong thập kỷ tới vào các tàu khu trục đa năng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định “việc mua sắm các tàu khu trục lớp Mogami được nâng cấp thể hiện sự tập trung của Chính phủ Albanese vào việc đầu tư vào các năng lực cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.”

Dự kiến, khi đưa vào sử dụng vào năm 2029, tàu tuần tra lớp Mogami sẽ thay thế tàu khu trục lớp Anzac đã không còn đủ khả năng tự vệ trước các tên lửa và máy bay không người lái hiện đại.