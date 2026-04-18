中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia ký hợp đồng khủng mua tàu tuần tra của Nhật Bản

Thứ Bảy, 18:49, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hiện kế hoạch tăng gấp đôi quy mô hạm đội tàu chiến mặt nước, hôm nay, tại thành phố Melbourne, Australia vừa ký hợp đồng mua 3 tàu tuần tra lớp Mogami của Nhật Bản được cho là có giá trị 10 tỷ đô la Australia. Dự kiến tàu đầu tiên sẽ được bàn giao cho Australia vào năm 2029.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro vừa ký hợp đồng cung cấp 3 tàu tuần tra lớp Mogami cho Australia. Theo truyền thông Australia, 3 tàu tuần tra này nằm trong kế hoạch Australia trang bị 11 tàu Mogami cho hải quân của nước này, trong đó 3 tàu đầu tiên sẽ được đóng tại Nhật Bản và 8 tàu còn lại sẽ được đóng Khu phức hợp Quốc phòng Henderson ở bang Tây Australia.

australia ky hop dong khung mua tau tuan tra cua nhat ban hinh anh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro tại lễ ký. Nguồn: Rodney Braithwaite/ADF

Tàu tuần tra lớp Mogami có tầm hoạt động tới 10.000 hải lý, có hệ thống phóng thẳng đứng với 32 ống phóng và được trang bị tên lửa đất đối không và tên lửa chống hạm đồng thời có khả năng vận hành trực thăng chiến đấu trên biển MH-60R Seahawk.

Quyết định mua tàu tuần tra lớp Mogami được ra trong bối cảnh vào năm 2024 Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cam kết tăng gấp đôi quy mô hạm đội tàu chiến mặt nước. Trong Chương trình Đầu tư Tích hợp năm 2026 vừa công bố, Chính phủ Australia cam kết đầu tư tới 20 tỷ AUD trong thập kỷ tới vào các tàu khu trục đa năng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định “việc mua sắm các tàu khu trục lớp Mogami được nâng cấp thể hiện sự tập trung của Chính phủ Albanese vào việc đầu tư vào các năng lực cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.”

Dự kiến, khi đưa vào sử dụng vào năm 2029, tàu tuần tra lớp Mogami sẽ thay thế tàu khu trục lớp Anzac đã không còn đủ khả năng tự vệ trước các tên lửa và máy bay không người lái hiện đại.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia Nhật Bản tàu Mogami hợp tác quốc phòng hiện đại hóa hải quân Richard Marles Koizumi Shinjiro MH-60R Seahawk tàu Anzac đầu tư quốc phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Zelensky phàn nàn châu Âu chậm trễ mua vũ khí cho Ukraine
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các đối tác châu Âu đang hành động quá chậm trong việc tài trợ cho cơ chế mua vũ khí Mỹ dành cho Kiev, đồng thời đánh giá tiến triển đạt được trong tháng này là “chưa đủ”.

NATO cam kết bổ sung 1 tỷ USD mua vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine nhận được khoảng 1 tỷ USD cam kết bổ sung từ các nước thành viên NATO trong khuôn khổ chương trình PURL, giúp tăng cường năng lực phòng thủ và ổn định chiến tuyến.

Những toan tính khi châu Âu mua 1 tỷ USD vũ khí Mỹ để viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bốn quốc gia châu Âu gồm Hà Lan, Thủy Điển, Na Uy và Đan Mạch vừa cùng công bố thương vụ mua vũ khí trị giá 1 tỷ USD của Mỹ để gửi cho Ukraine. Đây không chỉ là động thái tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine mà còn thể hiện sự dịch chuyển chiến lược rõ nét trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ