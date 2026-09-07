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Australia lần đầu dừng tiếp nhận sinh viên quốc tế với một khóa học

Thứ Hai, 10:02, 07/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định dừng tiếp nhận sinh viên quốc tế đối với một khóa học. Những sinh viên dự định đến Australia học tập trong thời gian tới cần tìm hiểu kỹ quy định mới để chủ động kế hoạch.

Bộ Giáo dục Australia vừa thông báo sẽ ngừng tiếp nhận sinh viên quốc tế vào học khóa Graduate Diploma of Management (Learning), viết tắt là GDML. Theo đồng Bộ trưởng Giáo dục quốc tế Australia Julian Hill, quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy khóa học đã bị lợi dụng như một công cụ để sinh viên quốc tế chuyển trường. Đáng chú ý, nhiều người trong số này không thực sự có mục tiêu học tập mà chủ yếu tìm cách tận dụng thị thực sinh viên để tiếp tục ở lại Australia làm việc.

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Australia lần đầu dừng tiếp nhận sinh viên quốc tế với một khóa học. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, nhóm sinh viên quốc tế đăng ký khóa GDML có tỷ lệ bị từ chối cấp thị thực và tỷ lệ bỏ học tương đối cao.

Australia kỳ vọng việc dừng tiếp nhận sinh viên quốc tế đối với khóa học này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, củng cố tính liêm chính của lĩnh vực giáo dục quốc tế và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của sinh viên quốc tế.

Hiện có 452 cơ sở đào tạo tại Australia đăng ký giảng dạy khóa học này cho sinh viên quốc tế. Hơn 41.000 giấy xác nhận nhập học đối với khóa GDML hiện vẫn còn hiệu lực, trong khi hơn 15.700 sinh viên quốc tế đang theo học chương trình này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/9/2026 và áp dụng đối với các khóa Graduate Diploma of Management (Learning) bắt đầu sau ngày 5/10/2026.

Những sinh viên đang theo học khóa này hoặc bắt đầu chương trình trước ngày 5/10/2026 vẫn được tiếp tục học và hoàn thành chương trình.

Tuy nhiên, những sinh viên đã được cấp giấy xác nhận nhập học nhưng có khóa học bắt đầu sau ngày 5/10/2026 sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định mới, do chương trình này khi đó không còn được phép tiếp nhận sinh viên quốc tế. Những sinh viên thuộc diện này cần liên hệ với cơ sở đào tạo để tìm phương án thay thế, như chuyển sang một khóa học khác, được hoàn lại phần học phí chưa sử dụng hoặc xem xét lại kế hoạch học tập và tình trạng thị thực của mình.

Đồng Bộ trưởng Giáo dục quốc tế Australia Julian Hill khẳng định nước này sẽ “tiếp tục chào đón những sinh viên quốc tế thực sự mong muốn được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao”, đồng thời nhấn mạnh hệ thống giáo dục quốc tế cần duy trì trọng tâm vào chất lượng, tính liêm chính và trải nghiệm học tập của sinh viên.

Việt Nga/VOV-Australia
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