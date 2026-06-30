Lưu ý mới khi nhập cảnh giữa lúc Australia thắt chặt kiểm soát an toàn sinh học

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia, bắt đầu từ ngày mai (1/7/2026), nước này sẽ thắt chặt việc kiểm soát an toàn sinh học tại các cửa khẩu lên mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, giá trị một đơn vị phạt được nâng lên tới 364 AUD.

Ảnh minh họa: australianaviation

Các hành vi được xác định là vi phạm gồm không trả lời hoặc cung cấp thông tin về hàng hóa khi được yêu cầu, không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên kiểm dịch, khai báo sai hoặc cung cấp thông tin gây hiểu nhầm, sử dụng giấy tờ giả hoặc cố tình che giấu hàng hóa chỉ được nhập khẩu với điều kiện nhất định.

Cụ thể, với hành vi không khai báo hoặc khai báo sai cũng như khai báo thiếu các loại hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch sẽ bị phạt 728 AUD. Với các hành vi liên quan đến những hàng hóa có nguy cơ mang mầm bệnh hoặc có nguy cơ đe dọa an toàn sinh học cao như thịt tươi sống, trứng, tổ yến chưa qua chế biến sâu… có thể bị phạt từ 2.184 AUD đến 4.368 AUD.

Mức phạt tiền cao nhất lên đến 7.280 AUD sẽ được áp dụng với những hành khách cố tình dùng các thủ đoạn tinh vi để che giấu hàng hóa nhằm vượt mặt hệ thống chó nghiệp vụ và máy quét tia X của cơ quan kiểm dịch. Trong trường hợp người vi phạm không chịu nộp phạt thì vụ việc có thể được đưa ra tòa và mức phạt tại tòa dân sự có thể lên tới 99 nghìn AUD cho đến 396 nghìn AUD.

Bên cạnh việc phạt tiền, hàng hóa vi phạm quy định an toàn sinh học của Australia cũng sẽ bị tịch thu và tiêu hủy ngay lập tức. Không chỉ bị phạt tiền, những người nhập cảnh vào Australia cũng có thể bị tước thị thực hoặc cấm nhập cảnh nếu cố tình vi phạm.

Để không bị phạt do mang hàng hóa không đúng quy định vào Australia, khách du lịch cần chú ý những loại hàng hóa sau đây bắt buộc phải khai báo đầy đủ trong tờ khai nhập cảnh vào nước này.

Thứ nhất là thực phẩm thiết yếu gồm tất cả các loại thịt, cá, hải sản khô, trứng, sữa, mật ong, trái cây tươi/khô, các loại hạt, rau củ và đồ ăn đóng gói sẵn.

Thứ hai là dược liệu và thảo mộc, bao gồm thuốc nam, thuốc đông y, các loại trà thảo mộc, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ rễ cây hoặc bộ phận động vật.

Thứ ba là các vật dụng làm từ các sản phẩm tự nhiên như các sản phẩm làm từ gỗ, tre, mây, hoa khô, hạt giống cây trồng, da, lông, xương hoặc vỏ sò.

Thứ tư là đồ dùng dính bùn đất như giày dép, dụng cụ cắm trại, gậy thể thao còn bám đất hoặc đã từng sử dụng tại các vụ khu vực nông trại ở nước ngoài.

Với những hàng hóa không chắc chắn thì tốt nhất nên tích vào ô “Yes” để khai báo để nhân viên kiểm dịch kiểm tra hàng hóa và quyết định có cho mang hàng hóa đó vào nước này hay không.