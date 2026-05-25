Australia lo ngại hành động bài Do Thái có thể phát triển thành khủng bố

Cơ quan chức năng Australia lo ngại không chỉ vì số lượng hành vi bài Do Thái tăng mà còn vì các hoạt động này đang khoét sâu mâu thuẫn giữa các nhóm tôn giáo khác nhau và làm gia tăng sự bất ổn an ninh.

Một nhà thờ Do Thái bị đốt cháy ở Australia. Ảnh: Chronis.

Hôm nay (25/5), trong bài phát biểu trước Ủy ban điều tra về vụ xả súng khủng bố tại bãi biển Bondi của Australia vào tháng 12/2025, Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Australia Stephen Nutt khẳng định, vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023 đang có tác động lớn tới xã hội nước này khi làm phát sinh nhiều hoạt động cực đoan như các vụ vẽ biểu tượng thù hận ở những nơi người Do Thái sinh sống, đốt xe, ném bom xăng vào nhà thờ Do Thái hay xuất hiện thêm nhiều khẩu hiệu bài Do Thái…

Theo thống kê của Cảnh sát bang New South Wales, số lượng vụ việc liên quan đến các hành vi thù hận đang gia tăng nhanh chóng tại đây. Nếu vào năm 2023, tại bang này chỉ có 353 vụ thì con số này đã tăng lên 445 vụ vào năm 2024 và lên đến 841 vụ vào năm 2025. Còn tính riêng trong quý I năm 2026, số vụ việc đã lên tới 287 vụ.

Mức độ nguy hiểm của các hành vi bài Do Thái còn khiến cho cảnh sát Australia lo ngại các hành vi này có thể dẫn đến các hành động khủng bố và minh chứng rõ nhất là vụ xả súng khủng bố tại Bondi vào tháng 12/2025 làm 14 người thiệt mạng. Các hành vi cực đoan này càng trở nên khó đoán hơn khi thường là hành động đơn lẻ của cá nhân chứ không phải là các vụ việc có tổ chức.

Trong bối cảnh này, các cơ quan an ninh của Australia phải gia tăng các biện pháp bảo vệ cộng đồng người Do Thái đồng thời sửa đổi luật nhằm thắt chặt việc kiểm soát súng và bổ sung tội danh thù hận vào luật hình sự với hình phạt gia tăng. Trên thực tế, kể từ khi luật mới được ban hành vào đầu năm nay, Australia đã đưa 2 tổ chức cực đoan vào danh sách cấm nhằm hạn chế sự lan tỏa tư tưởng tiêu cực của các tổ chức này trong cộng đồng.