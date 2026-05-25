Cải chính

Australia lo ngại hành động bài Do Thái có thể phát triển thành khủng bố

Thứ Hai, 19:02, 25/05/2026
VOV.VN - Phong trào bài Do Thái tại Australia đang phát triển đến mức nhà chức trách nước này lo ngại các hành vi này có thể phát triển thành các hành động khủng bố.

Cơ quan chức năng Australia lo ngại không chỉ vì số lượng hành vi bài Do Thái tăng mà còn vì các hoạt động này đang khoét sâu mâu thuẫn giữa các nhóm tôn giáo khác nhau và làm gia tăng sự bất ổn an ninh.

Một nhà thờ Do Thái bị đốt cháy ở Australia. Ảnh: Chronis.

Hôm nay (25/5), trong bài phát biểu trước Ủy ban điều tra về vụ xả súng khủng bố tại bãi biển Bondi của Australia vào tháng 12/2025, Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Australia Stephen Nutt khẳng định, vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023 đang có tác động lớn tới xã hội nước này khi làm phát sinh nhiều hoạt động cực đoan như các vụ vẽ biểu tượng thù hận ở những nơi người Do Thái sinh sống, đốt xe, ném bom xăng vào nhà thờ Do Thái hay xuất hiện thêm nhiều khẩu hiệu bài Do Thái…

Theo thống kê của Cảnh sát bang New South Wales, số lượng vụ việc liên quan đến các hành vi thù hận đang gia tăng nhanh chóng tại đây. Nếu vào năm 2023, tại bang này chỉ có 353 vụ thì con số này đã tăng lên 445 vụ vào năm 2024 và lên đến 841 vụ vào năm 2025. Còn tính riêng trong quý I năm 2026, số vụ việc đã lên tới 287 vụ.

Mức độ nguy hiểm của các hành vi bài Do Thái còn khiến cho cảnh sát Australia lo ngại các hành vi này có thể dẫn đến các hành động khủng bố và minh chứng rõ nhất là vụ xả súng khủng bố tại Bondi vào tháng 12/2025 làm 14 người thiệt mạng. Các hành vi cực đoan này càng trở nên khó đoán hơn khi thường là hành động đơn lẻ của cá nhân chứ không phải là các vụ việc có tổ chức.

Trong bối cảnh này, các cơ quan an ninh của Australia phải gia tăng các biện pháp bảo vệ cộng đồng người Do Thái đồng thời sửa đổi luật nhằm thắt chặt việc kiểm soát súng và bổ sung tội danh thù hận vào luật hình sự với hình phạt gia tăng. Trên thực tế, kể từ khi luật mới được ban hành vào đầu năm nay, Australia đã đưa 2 tổ chức cực đoan vào danh sách cấm nhằm hạn chế sự lan tỏa tư tưởng tiêu cực của các tổ chức này trong cộng đồng.

Việt Nga/VOV-Australia
Đức, Israel tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị chế độ Quốc xã diệt chủng

VOV.VN - Ngày 27/1 được Liên hợp quốc lấy làm ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của Holocaust - cuộc diệt chủng do phát xít Đức tiến hành nhằm vào người Do Thái thời Thế chiến II. Ngày này năm nay, Đức một lần nữa tưởng nhớ các nạn nhân đó và thừa nhận những tội ác của chế độ Quốc xã trước đây.

Israel tôn vinh người Việt Nam cứu nạn nhân Do Thái trong diệt chủng Holocaust

VOV.VN - Đại sứ quán Israel tại Việt Nam vừa tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của họa diệt chủng Holocaust cũng như tôn vinh những người tuy không phải là người Do Thái nhưng đã nỗ lực hết mình để cứu sống những người Do Thái trong thảm họa diệt chủng do phát xít Đức gây ra.

Thủ tướng Israel tố lệnh bắt của ICC là bài Do Thái

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu vừa tố cáo Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) là đặt ra một “tiền lệ nguy hiểm” sau khi công tố viên trưởng của họ, Karim Khan, xin lệnh bắt cả ông Netanyahu lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh chống lại dân thường ở Gaza.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

Số người Israel tự tử vì sốc trước cảnh thân nhân bị Hamas sát hại vẫn gia tăng

VOV.VN - Số người Israel tự tử do cú sốc từ vụ thảm sát do Hamas tiến hành tại nhạc hội Nova ở Israel tiếp tục gia tăng.

