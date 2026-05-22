Hà Lan cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Do Thái của Israel

Thứ Sáu, 20:57, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Hà Lan vừa quyết định cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất tại các khu định cư Do Thái ở các vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng.

Ngày 22/5, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten cho biết, lệnh cấm nhằm ngăn chặn "bất kỳ sự đóng góp nào thông qua các hoạt động kinh tế của Hà Lan vào sự chiếm đóng bất hợp pháp" chính thức có hiệu lực.

Năm ngoái, chính phủ Hà Lan cho biết, đang lên kế hoạch cho lệnh cấm này, và dự kiến lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào nửa cuối năm nay.

Khu định cư Do Thái. Ảnh minh họa

Hà Lan hiện là 1 trong những quốc gia nhập khẩu hàng hóa từ Israel với quy mô lớn trên thế giới. Tuy nhiên, chính phủ nước này chưa từng công bố cụ thể khối lượng hàng hóa được nhập khẩu từ các khu định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ tranh chấp.

Hầu hết các cường quốc trên thế giới coi các khu định cư của Israel, trên vùng đất mà nước này chiếm được trong cuộc chiến năm 1967, là bất hợp pháp. Nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi Israel ngừng mọi hoạt động xây dựng khu định cư.

Thiều Dương/VOV1 biên dịch
Mỹ gánh phần lớn lá chắn tên lửa bảo vệ Israel trước Iran
VOV.VN - Cuộc xung đột với Iran đang đặt ra bài toán lớn về năng lực duy trì chiến dịch quân sự của cả Mỹ và Israel. Những dữ liệu mới từ Lầu Năm Góc cho thấy Washington vẫn phải đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng thủ của đồng minh tại Trung Đông.

VOV.VN - Cuộc xung đột với Iran đang đặt ra bài toán lớn về năng lực duy trì chiến dịch quân sự của cả Mỹ và Israel. Những dữ liệu mới từ Lầu Năm Góc cho thấy Washington vẫn phải đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng thủ của đồng minh tại Trung Đông.

7 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Gaza

VOV.VN - Theo hãng tin thông tấn Palestine (WAFA), ít nhất 7 người tại Gaza đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do các cuộc không kích của Israel. Israel cũng ban hành các cảnh báo mới yêu cầu người dân Gaza phải sơ tán.

VOV.VN - Theo hãng tin thông tấn Palestine (WAFA), ít nhất 7 người tại Gaza đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do các cuộc không kích của Israel. Israel cũng ban hành các cảnh báo mới yêu cầu người dân Gaza phải sơ tán.

Thủ tướng Israel điện đàm căng thẳng với ông Trump, thúc đẩy nối lại chiến sự Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng hôm 19/5 về vấn đề chấm dứt xung đột với Iran, trong đó ông Trump bảo vệ tiến trình ngoại giao đang được thúc đẩy.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng hôm 19/5 về vấn đề chấm dứt xung đột với Iran, trong đó ông Trump bảo vệ tiến trình ngoại giao đang được thúc đẩy.

Mỹ tuyên bố đã phá hủy khả năng tiến hành các hoạt động chống Israel của Iran

VOV.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Brad Cooper cho biết, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của Tehran trong việc tổ chức hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào đồng minh Israel.

VOV.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Brad Cooper cho biết, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của Tehran trong việc tổ chức hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào đồng minh Israel.

Israel tiếp tục tấn công tại miền Nam Lebanon

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được gia hạn đến đầu tháng 7 tới. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon trong ngày hôm qua (20/5).

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được gia hạn đến đầu tháng 7 tới. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon trong ngày hôm qua (20/5).

