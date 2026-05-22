Hà Lan cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Do Thái của Israel

Ngày 22/5, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten cho biết, lệnh cấm nhằm ngăn chặn "bất kỳ sự đóng góp nào thông qua các hoạt động kinh tế của Hà Lan vào sự chiếm đóng bất hợp pháp" chính thức có hiệu lực.

Năm ngoái, chính phủ Hà Lan cho biết, đang lên kế hoạch cho lệnh cấm này, và dự kiến lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào nửa cuối năm nay.

Khu định cư Do Thái. Ảnh minh họa

Hà Lan hiện là 1 trong những quốc gia nhập khẩu hàng hóa từ Israel với quy mô lớn trên thế giới. Tuy nhiên, chính phủ nước này chưa từng công bố cụ thể khối lượng hàng hóa được nhập khẩu từ các khu định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ tranh chấp.

Hầu hết các cường quốc trên thế giới coi các khu định cư của Israel, trên vùng đất mà nước này chiếm được trong cuộc chiến năm 1967, là bất hợp pháp. Nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi Israel ngừng mọi hoạt động xây dựng khu định cư.