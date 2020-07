Australia, Mỹ sẽ thảo luận Biển Đông tại Hội nghị AUSMIN 2020

Hội nghị tham vấn năm nay dự kiến sẽ trao đổi nhiều vấn đề được liên minh Australia-Mỹ quan tâm, trong đó có vấn đề phối hợp giữa hai nước để đảm bảo thực thi luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Ngoại trưởng Australia Marise Payne tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27.7, trước thềm Hội nghị AUSMIN năm 2020. Ảnh: Reuters.

Theo tin từ nhiều hãng truyền thông Australia, Ngoại trưởng Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynold cùng đoàn quan chức của nước này đã tới Mỹ để tham dự Hội nghị Tham vấn ngoại giao-quốc phòng lần thứ 30, hay còn gọi là AUSMIN với các đối tác Mỹ gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra tại thủ đô Washington vào ngày hôm nay (28/7) theo giờ Mỹ.



Theo một tuyên bố của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Australia được báo điện tử Người Australia trích dẫn, bà Payne và bà Reynold cho rằng Hội nghị AUSMIN năm nay là rất quan trọng bởi nó diễn ra vào thời điểm then chốt khi dịch Covid-19 đang làm trầm trọng thêm các thách thức chiến lược mà khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang phải đối mặt trong nhiều thế hệ trở lại đây.

Truyền thông Australia cho biết, tại Hội nghị lần này, Australia và Mỹ sẽ thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó hai bên dự kiến sẽ trao đổi và ký kết một số thỏa thuận bao gồm: kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực y tế để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm trong khu vực; kế hoạch đối phó với các tin tức giả mạo; chương trình hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng để các nước trong khu vực hồi phục kinh tế sau đại dịch; thỏa thuận đẩy mạnh hợp tác quân sự và phát triển công nghiệp quốc phòng; và tăng cường hợp tác đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng cho các mặt hàng thiết yếu.

Cũng theo tin từ báo điện tử Người Australia, hai bên sẽ thảo luận về việc Hải quân Australia tăng cường tham gia cùng Hải quân Mỹ trong các hoạt động quân sự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó bao gồm hợp tác cụ thể về hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.

Hội nghị AUSMIN diễn ra sau khi cả Australia và Mỹ đều đã lên tiếng bác bỏ tất cả các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Đáng chú ý, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội nghị AUSMIN năm nay dự kiến được tổ chức trực tuyến. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của các nội dung cần trao đổi nên hai nước quyết định tổ chức các cuộc gặp tại Mỹ để trực tiếp trao đổi. Và để đảm bảo an toàn dịch bệnh, phái đoàn Australia đã tới Mỹ trên một máy bay riêng và các quan chức này khi trở về Australia sẽ phải cách ly 14 ngày./.