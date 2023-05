Australia ngừng sử dụng máy bay không người lái DJI của Trung Quốc

Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Australia đã thông báo về việc Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Greg Moriarty và Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Tướng Angus Campbell đã ký lệnh ngừng sử dụng tất cả các máy bay không người lái và các sản phẩm của công ty DJI của Trung Quốc trong khi chờ hoàn thành kiểm tra an ninh.

Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Australia, tướng Angus Campbell. Ảnh: Martin Ollma.

Trước đó, truyền thông Australia cho biết, lực lượng quốc phòng của nước này đang sử dụng hàng trăm máy bay không người lái do công ty DJI sản xuất và phân phối trong các hoạt động huấn luyện và đang lên kế hoạch để sử dụng các máy bay không người lái này trong các cuộc tập trận quân sự tại các khu vực bờ biển thuộc bang Queensland. Tuy vậy vào tháng trước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã yêu cầu đánh giá lại toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp để loại bỏ và cấm tất cả các công nghệ được cho là có mối lo ngại về bảo mật, đặc biệt là các thiết bị được kết nối mạng như máy bay không người lái được trang bị camera và camera an ninh.

Theo truyền thông Australia, công ty DJI là nhà sản xuất máy bay không người lái lớn thế giới. Tuy nhiên, công ty này đã bị Mỹ cho vào danh sách đen khi cho rằng có mối quan hệ với quân đội Trung Quốc.

Trước đó, vào năm 2017, máy bay không người lái của công ty DJI cũng đã bị quân đội Australia tạm ngừng sử dụng trong một khoảng thời gian do các lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm của công ty này đã được nối lại sau khi chúng được điều chỉnh để đảm bảo không được kết nối với các cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng hoặc được sử dụng tại các vị trí nhạy cảm. Công ty DJI đã từ chối cáo buộc cho rằng mình là một công ty quốc phòng và khẳng định các máy bay không người lái do công ty thiết kế là nhằm phục vụ mục đích dân sự.

Ngoài máy bay không người lái và các sản phẩm của công ty DJI, vào năm ngoái, khoảng 1.000 camera và một số thiết bị của hai công ty công nghệ của Trung Quốc là Hikvision và Dahua cũng đã được gỡ bỏ tại nhiều cơ quan của Australia, trong đó có các cơ sở quốc phòng và văn phòng của các nghị sỹ liên bang.

Tiếp đến vào tháng trước, Australia cũng đã cấm sử dụng và gỡ bỏ bỏ ứng dụng TikTok tại tất cả các thiết bị của chính quyền do lo ngại về vấn đề rò rỉ thông tin. Trung Quốc chưa có phản ứng trước quyết định mới của Australia về công ty DJI nhưng trước đó với các quyết định về công ty Hikvision và Dahua cũng như TikTok, Trung Quốc luôn yêu cầu Australia đối xử công bằng với các công ty của mình và tạo thuận lợi cho môi trường hợp tác kinh tế, thương mại song phương./.