Australia phạt người vi phạm quy định cách ly xã hội 50.000 AUD

Trong thời gian qua, chính phủ Australia đã ban hành nhiều quy định được đánh giá là nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng, đồng thời tiến hành xử phạt nặng những hành vi không tuân thủ các quy định kiểm dịch. Mới đây, một người dân nước này đã bị bắt giữ và đối mặt với mức phạt kỷ lục lên đến 50.000 đôla Australia (AUD), tương đương 30.000 USD do nhiều lần vi phạm các quy định cách ly.

Lời kêu gọi ở nhà để tuân thủ quy định giãn cách xã hội được viết trên một bãi biển ở Sydney. Nguồn Getty.

Theo thông báo của chính quyền bang Tây Australia, ngày hôm qua (5/4) cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi do vi phạm quy định cách ly phòng dịch Covid-19. Cảnh sát cho biết, người đàn ông này đến từ bang Victoria, được yêu cầu cách ly trong khách sạn trong thời gian 2 tuần, nhưng đã nhiều lần trốn khỏi địa điểm cách ly được chỉ định. Ngoài lỗi vi phạm không tuân thủ quy định kiểm dịch, đối tượng này còn sử dụng phương tiện công cộng để đi vào khu vực dân cư, một hành động được cho là gây nguy hiểm cho cộng đồng. Hiện người đàn ông này không được bảo lãnh tại ngoại và đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 50.000 AUD.

Trước đó, một nam thanh niên 21 tuổi cũng đã bị phạt 1.000 AUD do trốn cách ly để đi mua bánh mì trong tuần qua. Cảnh sát bang New South Wales cho biết, thanh niên này đã được cảnh báo 2 lần trong cùng một ngày về hành vi tự ý ra ngoài nhưng đã tiếp tục tái phạm và bị phạt tiền khi đang ăn bánh mì kebab ở nơi công cộng.

Cảnh sát New South Wales cũng cho biết, bang này đang triển khai 17.000 cảnh sát để giám sát việc tuân thủ các quy định cách ly của người dân. Ông Mark Fuller, Ủy viên cảnh sát New South Wales ngày hôm qua (5/4) tuyên bố, cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên giấy tờ cá nhân của người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào cuối tuần này và những người ra đường mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt.

Trong khi đó tại bang Queensland, 58 người vi phạm quy định hạn chế đi lại trong thời gian chống dịch Covid-19 đã nhận mức phạt dành cho mỗi cá nhân là hơn 1.300 AUD. Trước đó, các đối tượng này đã cùng gần 100 người khác tham gia diễu hành xe ôtô vào cuối tuần qua qua tại Rochedale. Ông Steve Gollschewski, Phó ủy viên cảnh sát Queensland đã bày tỏ thất vọng đối với hành động này và coi đây là hành vi coi thường trắng trợn cuộc sống của người dân Queensland./.