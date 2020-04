Australia sẽ buộc Facebook và Google trả tiền cho các cơ quan báo chí

Đây là quyết định được chính quyền Australia đưa ra khi cuộc đàm phán với hai công ty công nghệ này nhiều khả năng sẽ thất bại.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg. Nguồn: AAP.

Sáng 20/4, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg đã yêu cầu Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia nghiên cứu để ban hành các quy định buộc công ty công nghệ như Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí do đã sử dụng tin tức của các cơ quan này. Các quy định sẽ bao gồm việc chia sẻ dữ liệu, việc xếp hạng các nội dung tin tức trên mạng và chia sẻ lợi nhuận từ việc sử dụng các tin tức này. Nếu không tuân thủ các quy định này thì công ty công nghệ có thể sẽ bị phạt hoặc cấm và các tranh chấp sẽ được giải quyết theo một quy trình giải quyết tranh chấp bắt buộc. Dự thảo các quy định này sẽ được Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đưa ra thảo luận vào cuối tháng 7 tới.



Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh cuộc đàm phán với hai công ty công nghệ Google và Facbeook đang diễn ra song nhiều khả năng khó có thể đạt được thỏa thuận trước khi kết thúc vào tháng 11 tới. Trong khi đó, các cơ quan báo chí của Australia đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại do quảng cáo sụt giảm mạnh vì dịch Covid-19. Thực tế này buộc Chính phủ Australia phải yêu cầu Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng sớm đưa ra các quy định để giúp các cơ quan báo chí vượt qua giai đoạn khó khăn. Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg khẳng định, “sẽ chỉ công bằng nếu những nơi sản xuất ra tin tức được trả tiền cho việc này”.

Dịch Covid-19 đang khiến cho các cơ quan báo chí Australia gặp rất nhiều khó khăn do số tiền quảng cáo bị cắt giảm mạnh. Tổ hợp truyền thông News Corp đã phải hủy xuất bản báo giấy ở 60 cộng đồng dân cư tại Australia đồng thời các lãnh đạo cấp cao cũng bị cắt giảm lương. Công ty truyền thông cộng đồng Antony Catalano cũng sẽ ngừng toàn bộ các ấn phẩm in không phải là báo hàng ngày và đóng cửa một số nhà máy in. Tổ hợp truyền thông Nine cũng đã ngừng xuất bản một ấn phẩm in. Trong khi đó, tổ hợp truyền thông Seven West cũng sẽ cắt giảm 20% lương của tất cả các nhân viên chính thức có mức lương cao trong khi đội ngũ lãnh đạo cao cấp của tập đoàn sẽ phải hạ lương và giảm giờ làm./.