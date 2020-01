Australia sẽ không rút quân khỏi Iraq, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế

Chính phủ Australia ngày hôm nay (9/1) ra tuyên bố khẳng định nước này sẽ không rút các binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại Iraq, đồng thời kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế và giảm căng thẳng.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: The Australian.

Phát biểu sau cuộc họp với Ủy ban An ninh quốc gia và các quan chức quốc phòng cấp cao vào ngày hôm nay (9/1), Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định nước này sẽ vẫn cam kết thực hiện nhiệm vụ đa quốc gia ở Iraq, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế sau vụ công bằng tên lửa của Iran vào một số căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Thủ tướng Morrison cũng cho biết, Australia vẫn kiên trì mục tiêu đảm bảo một đất nước Iraq thống nhất, ổn định và mục tiêu đánh bại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Ưu tiên của chúng tôi vào lúc này là sự an toàn và an ninh của các công dân Australia cùng với tất cả các nhân sự khác của liên minh. Không có thương vong hay tổn thất nào xảy ra ở đó trong ngày hôm qua (8/1). Tư lệnh lực lượng quốc phòng và Ngoại trưởng khẳng định rằng mọi biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện để đảm bảo an toàn cho các nhân sự ngoại giao và quốc phòng của Australia”, Thủ tướng Morrison nói.

Thủ tướng Morrison cũng cho biết Australia vẫn duy trì mục tiêu đảm bảo đất nước Iraq thống nhất ổn định và mục tiêu đánh bại Nhà nước tự xưng IS. Australia hiện duy trì khoảng 300 binh sĩ và nhân sự quốc phòng trên lãnh thổ Iraq để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội nước sở tại./.