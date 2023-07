Australia thặng dư ngân sách kỷ lục

Bộ Tài chính Australia ngày 30/6 ra thông báo cho biết, trong 11 tháng của năm tài chính 2022-2023, ngân sách của nước này thặng dư 19 tỷ AUD. Đây là mức thặng dư ngân sách lớn nhất tại Australia kể từ năm 2007-2008.

Thặng dư ngân sách có thể gây thêm sức ép với lạm phát. Nguồn: DION GEORGOPOULOS.

Đóng góp lớn vào nguồn thu này là khoản thuế thu nhập cá nhân mới mức tăng lên đến 277 tỷ AUD do tỷ lệ thấp nghiệp thấp và lương của người lao động tăng. Bên cạnh đó, thuế của các công ty xuất khẩu nguyên-nhiên liệu hóa thạch như quặng sắt, than đá, khí gas và các công ty không thuộc lĩnh vực khai hác mỏ cũng lên tới 132,5 tỷ AUD, tăng 7,2 tỷ AUD so với dự toán đưa ra hồi tháng 5/2023.

Tuy vậy đây mới chỉ là số liệu tính đến hết tháng 5/2023 vì thế các chuyên gia tài chính tại Australia đang hy vọng thặng dư ngân sách tại nước này có thể đạt đến 20 tỷ AUD.

Mặc dù thặng dư ngân sách đạt mức kỷ lục song nếu đặt khoản ngân sách nào vào tổng thể nền kinh tế thì có thể thấy mức thặng dư này mới chỉ chiếm 0,8% GDP, chưa bằng mức 1,7% GDP như 15 năm trước.

Thặng dư ngân sách sẽ khiến cho chính phủ có thêm tiền để chi tiêu nhưng đây chưa thực sự là tin tức tốt lành đối với nền kinh tế Australia. Trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại Australia vẫn đang là 5,6%, vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu từ 2-3% nên thặng dư ngân sách sẽ tạo sức ép khiến cho Ngân hàng Dự trữ có thể tăng lãi suất. Trong bối cảnh này, cho dù đang thặng dư ngân sách song chính phủ Australia có thể sẽ không tăng chi tiêu để giảm bớt gánh nặng với lạm phát và lãi suất.

Không chỉ năm nay, các chuyên gia tài chính tại Australia cũng dự đoán, trong năm tài chính 2023-2024, ngân sách nước này nhiều khả năng sẽ tiếp tục thặng dư khoảng 13,9 tỷ AUD khi quy mô nền kinh tế lớn hơn và tỷ lệ thất nghiệp thấp.