Australia và New Zealand dự kiến mở lại đường bay từ tháng 7

Sau nhiều tháng ngừng hoạt động do dịch Covid-19, đường bay giữa Australia và New Zealand có thể sẽ lần đầu tiên nối lại bắt đầu từ tháng 7 tới. Đây sẽ là những chuyến bay đặc biệt và được kiểm soát nghiêm ngặt về y tế nhằm đánh giá mức độ an toàn dịch bệnh khi di chuyển giữa hai nước trước khi các chuyến bay thương mại có thể trở lại hoạt động bình thường.

Hãng Qantas sẽ vận hành chuyến bay tới New Zealand vào tháng 7 tới. Nguồn: Australian Aviation.

Theo đề xuất của 2 Phòng Thương mại và Công nghiệp của Australia và New Zealand, hai nước dự kiến sẽ nối lại các chuyến bay thử nghiệm từ đầu tháng 7 tới để kiểm tra mức độ an toàn khi di chuyển giữa hai nước. Dự kiến trong các ngày 1 và 2/7, hành khách bao gồm một số chính trị gia, doanh nhân và nhà báo sẽ trải nghiệm các chuyến bay đầu tiên giữa hai thủ đô Canberra và Wellington trước khi các điểm đến khác tại Australia và New Zealand sẽ được mở rộng thêm trong các tuần tiếp theo.



Từ ngày 4/6, hành khách Australia có thể đặt chỗ cho chuyến bay đến thủ đô Wellington của New Zealand, tuy nhiên cơ quan chức năng cho biết thời điểm bay có thể thay đổi tùy thuộc vào quyết định của chính quyền hai nước. Dự kiến sẽ có 2 hãng hàng không quốc gia của Australia và New Zealand là Qantas và Air New Zealand tham gia các chuyến bay khởi động này.

Theo đề xuất của 2 Phòng Thương mại và Công nghiệp của Australia và New Zealand, tất cả hành khách sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành và được khuyến khích sử dụng các ứng dụng truy vết Covid-19 khi đến Australia và New Zealand.

Việc mở lại các đường bay quốc tế, trong đó có các chuyến bay đến và đi từ New Zealand hiện là nhu cầu cấp thiết khi ngành du lịch và hàng không Australia đang chịu những thiệt hại nặng nề từ thảm họa cháy rừng và dịch bệnh. Ước tính hai ngành này đã thiệt hại hàng trăm triệu đôla Australia (AUD) mỗi tháng và đứng trước nguy cơ phá sản nếu các chuyến bay không sớm được nối lại.

Kế hoạch mở lại đường bay xuyên biển Tasman được đưa ra khi dịch Covid-19 tại New Zealand đã cơ bản được kiểm soát. Nước này hiện chỉ còn 1 bệnh nhân được điều trị trên tổng số 1.504 ca mắc Covid-19 và trong 2 tuần trở lại đây không có thêm ca nhiễm mới. Trong khi đó, Australia có 7.229 ca mắc Covid-19, 613 ca lây nhiễm trong cộng đồng và trong những ngày gần đây nước này có khoảng 10 ca nhiễm mới mỗi ngày./.