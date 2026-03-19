Australia và New Zealand ứng phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu

Trong cuộc họp báo ngày 19/3, Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis cho biết nước này có đủ nguồn cung nhiên liệu để bổ sung vào kho dự trữ và cung cấp cho các trạm xăng. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng đột biến trong những ngày qua, khiến hệ thống hậu cần và hoạt động phân phối của các công ty nhiên liệu bị quá tải, dẫn tới tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số cây xăng. Giá nhiên liệu vì vậy đã tăng lên hơn 3 NZD/lít, trong đó xăng RON 98 thậm chí lên tới 3,80 NZD/lít.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Nicola Willis cho biết Chính phủ New Zealand đang triển khai 3 nhóm biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông chưa chấm dứt.

“Như Thủ tướng đã nói, biện pháp đầu tiên là thông qua kênh ngoại giao để làm việc với các đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm các nguồn cung thay thế có thể tiếp cận, đặc biệt là các sản phẩm nhiên liệu tinh chế. Thứ hai là phối hợp chặt chẽ với các công ty nhiên liệu để tìm kiếm các nguồn cung khả thi. Thứ ba là theo dõi sát tình hình thế giới để cân nhắc các biện pháp ưu tiên nhu cầu trong nước”, Bộ trưởng Willies nói.

Trong đó, Bộ trưởng Nicola Willis cho biết nước này cũng đang tính đến phương án nới lỏng tiêu chuẩn nhiên liệu nhằm giúp việc tìm kiếm nguồn cung trở nên dễ dàng hơn. Ngày 20/3, bà Willis sẽ gặp đại diện các nhà nhập khẩu nhiên liệu để thảo luận và tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Đồng thời, New Zealand sẽ cập nhật tình hình dự trữ nhiên liệu định kỳ hai tuần một lần để người dân nắm bắt thông tin, tránh tâm lý hoảng loạn. Bên cạnh đó, nước này cũng đang xem xét khả năng giảm thuế nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Willis cảnh báo người dân không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc chính phủ có thể giảm toàn bộ áp lực chi phí, do điều này còn phụ thuộc vào diễn biến xung đột tại Trung Đông.

New Zealand chủ yếu nhập khẩu nhiên liệu tinh chế từ châu Á, trong đó 51% đến từ Hàn Quốc và 31% đến từ Singapore. Tuy nhiên, cả hai quốc gia này cũng phải nhập khẩu dầu thô từ bên ngoài, do đó việc gián đoạn vận chuyển dầu thô toàn cầu có thể khiến họ không có đủ nguồn nguyên liệu để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu.

Tính đến ngày 15/3, kho dự trữ nhiên liệu của New Zealand có lượng xăng đủ dùng trong hơn 51 ngày, dầu diesel đủ dùng trong 47 ngày và nhiên liệu hàng không đủ dùng trong 49 ngày.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen cho biết kho dự trữ xăng dầu của nước này đã xuất kho 519 triệu lít xăng không chì và dầu diesel, trong đó phần lớn đang được vận chuyển tới các khu vực khan hiếm.

Bộ trưởng Chris Bowen cho hay, lượng nhiên liệu vừa xuất kho nằm trong cam kết trước đó của chính phủ về việc giải phóng khoảng 20% trữ lượng xăng và dầu diesel nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt do nhu cầu tăng đột biến.

Như vậy, so với cam kết ban đầu, Australia sẽ tiếp tục xuất kho hơn 200 triệu lít nhiên liệu trong thời gian tới. Ông Bowen cho biết, mặc dù các tàu chở dầu đang trên đường tới Australia và các nhà máy lọc dầu đang hoạt động hết công suất, song đến nay nước này mới chỉ có thể bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong tháng 3 và tháng 4/2026. Từ sau tháng 4, Australia vẫn đang làm việc với các đối tác để thu xếp nguồn cung.