Bà Ardern có khả năng giữ chức Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ 2

Dự kiến cuộc bầu cử trên được tổ chức vào tháng 9 tới.

Bà Jacinda Ardern có khả năng sẽ giữ chức Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ thứ 2 sau cuộc bầu cử vào tháng 9 tới. Ảnh: The Diplomat.

Sau những thành công trong điều hành đất nước và nhất là trong giai đoạn chống dịch Covid-19, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Công đảng của bà đang tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri nước này ở mức cao.

Theo kết quả thăm dò dư luận được hãng tin 1News công bố vào tối qua (25/6), tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Công đảng là 50% và cá nhân bà Ardern là 54%. Trong khi đó tỷ lệ ủng hộ của đối với đảng Quốc gia đối lập là 38% và lãnh đạo của đảng này là 13%.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy, thành công trong ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng tại New Zealand đã mang về cho chính phủ sự tín nhiệm của cử tri, tuy nhiên các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ khiến nền kinh tế ngừng hoạt động đã kéo theo tỷ lệ ủng hộ đối với Công đảng và bà Ardern giảm 9% so với cuộc thăm dò cách đây 1 tháng. Trong khi đó, đảng Quốc gia đối lập sau khi thay lãnh đạo mới là ông Todd Muller đã giành thêm 9% phiếu ủng hộ so với cuộc thăm dò vào tháng trước.

Dư luận New Zealand cho rằng nếu duy trì tỷ lệ ủng hộ cao như hiện nay thì Công đảng của Thủ tướng Ardern sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 19/9 tới và có khả năng Công đảng sẽ tự đứng ra thành lập chính phủ mới mà không cần liên minh với các đảng nhỏ khác trong Quốc hội như hiện nay.

Cuộc thăm dò đã được 1News thực hiện từ ngày 20-24/6 vừa qua, sau khi xảy ra sự việc cơ quan y tế New Zealand cho phép 2 người đang cách ly y tế đi dự 1 đám tang và sau đó 2 phụ nữ này dương tính với SARS-CoV-2. Sự việc đã khiến hàng trăm người khác phải tự cách ly và xét nghiệm để ngăn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng./.