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Ba con rối nước Việt Nam kể chuyện văn hóa tại Bảo tàng ở Moscow

Thứ Năm, 06:39, 16/07/2026
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VOV.VN - Ba con rối nước Việt Nam từng nhiều năm biểu diễn trên sân khấu rối nước tại Hà Nội đã bắt đầu hành trình mới tại Moscow khi chính thức được trao tặng cho Bảo tàng Quốc gia Phương Đông của Nga.

Tại lễ tiếp nhận diễn ra ngày 15/7, ba con rối mang hình tượng Tiên nữ, Phụ nữ nông dân và Chim Phượng hoàng của Nhà hát Múa rối Thăng Long được phu nhân Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, bà Elena Bezdetko, thay mặt Đại sứ quán chính thức bàn giao cho Bảo tàng Quốc gia Phương Đông của Nga.

ba con roi nuoc viet nam ke chuyen van hoa tai bao tang o moscow hinh anh 1
Phu nhân Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, bà Elena Bezdetko bàn giao ba con rối cho Bảo tàng Quốc gia Phương Đông của Nga. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại sự kiện, phu nhân Đại sứ, bà Elena Bezdetko nhấn mạnh, sau khi rời sân khấu biểu diễn, những con rối này bắt đầu một cuộc sống mới với vai trò là các hiện vật bảo tàng. Chúng sẽ tiếp tục giới thiệu tới công chúng Nga nền văn hóa độc đáo và giàu bản sắc của Việt Nam. Phu nhân Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam cho rằng, sự kiện này là minh chứng cho sự tiếp nối và phát triển của quan hệ hữu nghị giữa hai nước, góp phần củng cố lòng tin, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam.

Người phụ trách bộ sưu tập Việt Nam của Bảo tàng Quốc gia Phương Đông, bà Albina Legostaeva cho biết việc tiếp nhận ba con rối là sự bổ sung có ý nghĩa đối với bộ sưu tập Việt Nam của bảo tàng. Bà gọi đây là những “diễn viên” đã phục vụ nhiều năm tại Nhà hát Múa rối Thăng Long và mang trong mình những câu chuyện riêng. Từ sân khấu mặt nước ở Hà Nội đến không gian trưng bày tại Moscow, ba con rối Việt Nam sẽ tiếp tục kể câu chuyện về nghệ thuật múa rối nước và văn hóa Việt Nam với công chúng Nga.

Lễ tiếp nhận các con rối là kết quả của quá trình phối hợp giữa Nhà hát Múa rối Thăng Long, Bảo tàng Quốc gia Phương Đông và Đại sứ quán Nga tại Việt Nam.

Hương Trà/VOV-Moscow
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