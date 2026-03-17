Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz

Thứ Ba, 05:33, 17/03/2026
VOV.VN - Ngày 16/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì gọi các đồng minh NATO là tách biệt với Mỹ trong khi kêu gọi khối này hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Trao đổi với báo giới, Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng việc Tổng thống Trump đưa ra phát biểu như vậy về các đồng minh NATO là điều đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các nước châu Âu hỗ trợ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược ở vùng Vịnh.

Trước đó, phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump yêu cầu các đồng minh hỗ trợ mở lại tuyến đường thủy này và cảnh báo rằng NATO có thể phải đối mặt với một tương lai khó khăn nếu các nước từ chối hỗ trợ Mỹ sau khi tuyến đường bị đóng cửa trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Tổng thống Mỹ lập luận rằng các quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz, bao gồm Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc, nên cung cấp các phương tiện hải quân và hỗ trợ quân sự khác để đảm bảo an ninh cho tuyến đường này.

ba lan chi trich tong thong my khi yeu cau nato ho tro tai eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh minh họa

Ngoại trưởng Sikorski cũng đề cập khả năng tham vấn trong NATO theo Điều 4 của hiệp ước thành lập liên minh, đồng thời lưu ý rằng cho đến nay chưa có cuộc tham vấn nào như vậy được tiến hành. Ông cho biết Ba Lan không có kế hoạch can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng Warsaw cần ưu tiên các thách thức an ninh trong nước, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine và những mối đe dọa dọc theo sườn phía Đông của NATO.

Ba Lan vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Âu và là nước ủng hộ mạnh mẽ các cam kết phòng thủ tập thể của NATO. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Trump đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong liên minh về việc chia sẻ gánh nặng và vai trò mà quân đội châu Âu nên đảm nhận trong các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ NATO.

Tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại trong giới chính phủ phương Tây rằng bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu và làm gia tăng bất ổn chính trị trong khu vực.

thu_tuong_ba_lan_tusk.jpg

Thủ tướng Ba Lan Tusk cảnh báo “Polexit” là một mối đe dọa

VOV.VN - Ngày 15/3, Thủ tướng Donald Tusk cảnh báo, nguy cơ Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là “Polexit” đang trở thành một "mối đe dọa thực sự", đồng thời cáo buộc Tổng thống Nawrocki và các đảng đối lập cánh hữu đang dẫn dắt đất nước tiến gần hơn đến việc rời khỏi Khối.

Hải Đăng/VOV-Praha
Ba Lan sẽ triển khai hệ thống chống UAV tiên tiến nhất châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này sẽ triển khai hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) tiên tiến nhất châu Âu, nhằm tăng cường bảo vệ biên giới phía đông trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Động thái được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược an ninh của Ba Lan.

Ba Lan cảnh báo về tình trạng trục lợi khi giá nhiên liệu tăng vọt
Ba Lan cảnh báo về tình trạng trục lợi khi giá nhiên liệu tăng vọt

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính phủ Ba Lan sẽ không cho phép các công ty hoạt động tại Ba Lan lợi dụng cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện nay để tăng giá nhiên liệu quá mức, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang phản ứng mạnh mẽ trước những căng thẳng ở Trung Đông.

Ba Lan trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai châu Âu trong 5 năm qua
Ba Lan trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai châu Âu trong 5 năm qua

VOV.VN - Theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 9/3, Ba Lan đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai châu Âu trong giai đoạn 2021-2025, với thị phần nhập khẩu vũ khí toàn cầu của nước này tăng hơn 800% so với giai đoạn 5 năm trước đó.

