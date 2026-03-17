Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz

Trao đổi với báo giới, Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng việc Tổng thống Trump đưa ra phát biểu như vậy về các đồng minh NATO là điều đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các nước châu Âu hỗ trợ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược ở vùng Vịnh.

Trước đó, phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump yêu cầu các đồng minh hỗ trợ mở lại tuyến đường thủy này và cảnh báo rằng NATO có thể phải đối mặt với một tương lai khó khăn nếu các nước từ chối hỗ trợ Mỹ sau khi tuyến đường bị đóng cửa trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Tổng thống Mỹ lập luận rằng các quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz, bao gồm Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc, nên cung cấp các phương tiện hải quân và hỗ trợ quân sự khác để đảm bảo an ninh cho tuyến đường này.

Ngoại trưởng Sikorski cũng đề cập khả năng tham vấn trong NATO theo Điều 4 của hiệp ước thành lập liên minh, đồng thời lưu ý rằng cho đến nay chưa có cuộc tham vấn nào như vậy được tiến hành. Ông cho biết Ba Lan không có kế hoạch can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng Warsaw cần ưu tiên các thách thức an ninh trong nước, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine và những mối đe dọa dọc theo sườn phía Đông của NATO.

Ba Lan vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Âu và là nước ủng hộ mạnh mẽ các cam kết phòng thủ tập thể của NATO. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Trump đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong liên minh về việc chia sẻ gánh nặng và vai trò mà quân đội châu Âu nên đảm nhận trong các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ NATO.

Tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại trong giới chính phủ phương Tây rằng bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu và làm gia tăng bất ổn chính trị trong khu vực.