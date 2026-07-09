Ba Lan thúc đẩy mở rộng đường ống dẫn khí của NATO về phía phía Đông

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nhấn mạnh, việc mở rộng cơ sở hạ tầng nhiên liệu của NATO sang sườn phía Đông nên trở thành ưu tiên chiến lược đối với khu vực Trung Âu.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (Ảnh: Reuters)

Đây là cơ hội để Ba Lan và các nước láng giềng xây dựng nền tảng vững chắc, tăng cường an ninh cho toàn liên minh, nhất là trong bối cảnh cơ sở hạ tầng hiện tại của NATO có nguy cơ bị quá tải nghiêm trọng nếu xảy ra xung đột quy mô lớn.

Theo ông Nawrocki, khả năng răn đe của NATO không chỉ phụ thuộc vào việc bổ sung quân số hay trang thiết bị hiện đại, mà còn đòi hỏi hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu để duy trì hoạt động quân sự lâu dài. Trong đó, mạng lưới giao thông, kho đạn dược và đặc biệt là nguồn cung cấp nhiên liệu đóng vai trò then chốt.

Việc mở rộng đường ống sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng phân phối nhiên liệu nhanh chóng đến các lực lượng tiền tuyến. Các đường ống dẫn dầu không chỉ phục vụ mục đích quân sự mà còn mang lại lợi ích dân sự, là bước đi cần thiết để đảm bảo thế trận phòng thủ tập thể của liên minh vận hành hiệu quả.

Hiện nay, mạng lưới đường ống dẫn nhiên liệu của NATO, được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh, có tổng chiều dài khoảng 10.000 km, chôn sâu khoảng 80 cm dưới lòng đất và trải dài qua 12 quốc gia thành viên. Đường ống này chủ yếu cung cấp nhiên liệu cho các căn cứ quân sự quan trọng như căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ; đồng thời hỗ trợ các trung tâm dân sự lớn như sân bay Frankfurt, Đức. Đến nay, hệ thống này vẫn chủ yếu phục vụ khu vực Tây Âu, chưa được mở rộng đáng kể về phía Đông.

Các quan chức quân sự cấp cao của NATO cũng nhiều lần kêu gọi mở rộng mạng lưới này thêm hàng trăm kilomet về phía Đông, kết nối trực tiếp đến Ba Lan và ba quốc gia Baltic, đồng thời tiếp tục phát triển đến Phần Lan ở phía Bắc và Romania ở phía Đông Nam. Nếu được thông qua, dự án có thể trở thành một trong những công trình cơ sở hạ tầng chiến lược lớn nhất châu Âu.

Theo giới phân tích, tuyên bố của Tổng thống Nawrocki về việc mở rộng đường ống dẫn khí cho thấy nỗ lực của Ba Lan trong việc tạo ra một hệ thống phòng thủ đa tầng vững chắc, nâng cao khả năng răn đe tập thể của khu vực Trung Âu nói riêng và châu Âu nói chung trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.