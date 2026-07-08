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Tổng thư ký NATO: Đợt không kích mới của Mỹ vào Iran “hoàn toàn cần thiết”

Thứ Tư, 15:18, 08/07/2026
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VOV.VN - Ngày 8/7, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran là “hoàn toàn cần thiết”. Phát biểu này được ông Rutte đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh của khối diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, quân đội Mỹ đã phát động một đợt không kích mới, tấn công nhiều địa điểm của Iran trong ngày 7/7, đồng thời thu hồi giấy phép cho phép nước Cộng hòa Hồi giáo bán dầu ra thị trường quốc tế. Động thái này nhằm đáp trả việc Iran tấn công 3 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, gây áp lực lên thỏa thuận ngừng bắn Mỹ, Iran vốn đã mong manh.

“Khi có một thỏa thuận ngừng bắn và Iran về cơ bản đang vi phạm thỏa thuận đó, tôi nghĩ điều cực kỳ quan trọng là Mỹ phải phản ứng mạnh mẽ”, Tổng thư ký Mark Rutte nói với các phóng viên ngay trước phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh tại Ankara.

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Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu với báo chí ngay trước phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh, sáng ngày 8/7 (Ảnh: Reuters)

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng không có gì phải nghi ngờ về “cam kết toàn diện của Mỹ đối với NATO”, đồng thời nhấn mạnh cam kết đó cũng góp phần bảo vệ nước Mỹ.

“Có nhiều kỳ vọng rằng châu Âu và Canada sẽ cân bằng chi tiêu của họ so với Mỹ, điều mà tôi nghĩ là hoàn toàn công bằng”, ông nói thêm.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra trong 2 ngày, các nhà lãnh đạo châu Âu đặt mục tiêu thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump tái cam kết với liên minh quân sự lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, ông Trump khơi lại các bất đồng nội bộ NATO về cuộc xung đột Iran và việc ông đòi sáp nhập vùng lãnh thổ Greenland.

Trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh, NATO tìm cách chứng minh rằng các thành viên châu Âu đang lắng nghe lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ về việc chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ và ít phụ thuộc hơn vào Mỹ. NATO đã công bố một loạt các thỏa thuận vũ khí trị giá ít nhất 50 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích gay gắt NATO vì không thực hiện các mong muốn của ông. Ông Trump cho biết ông “rất thất vọng” với liên minh và rằng Mỹ đã không được “đối xử tốt” trong cuộc xung đột với Iran.

“Tại sao chúng ta lại chi hàng trăm tỷ USD, mà họ lại không ở đó vì chúng ta? Chúng ta luôn ở đó vì họ”, Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 7/7.

Ông Trump than phiền các quốc gia châu Âu không cho phép lực lượng Mỹ sử dụng không phận và căn cứ trên lãnh thổ của mình trong thời gian diễn ra xung đột với Iran. Các quan chức châu Âu cho biết tôn trọng các cam kết với lực lượng Mỹ, mặc dù không được tham vấn về cuộc xung đột đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của chính châu Âu.

Phan Tùng/VOV.VN
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