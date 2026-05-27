English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga trong động thái phản ứng trước các mối đe dọa an ninh

Thứ Tư, 06:47, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga và yêu cầu chấm dứt các hành động bị cho là đe dọa an ninh quốc gia, trong bối cảnh căng thẳng Nga - NATO tiếp tục gia tăng sau loạt diễn biến quân sự quanh Ukraine.

Ngày 26/5, Thủ tướng Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga tại Ba Lan và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động không phù hợp và gây ảnh hưởng đến an ninh Ba Lan. Đây là một trong những động thái can thiệp ngoại giao mạnh mẽ nhất của Ba Lan đối với Nga trong những tháng gần đây.

ba lan trieu tap Dai su nga trong dong thai phan ung truoc cac moi de doa an ninh hinh anh 1
Ảnh minh họa

Động thái này diễn ra sau những cảnh báo từ phía Nga mà các quan chức Ba Lan mô tả là không thể chấp nhận được và nguy cơ xung đột có khả năng vượt ra ngoài các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Giọng điệu cứng rắn ngày càng gia tăng sau các sự cố an ninh liên quan đến hoạt động quân sự của Nga xung quanh lãnh thổ NATO, bao gồm các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái và mối lo ngại ngày càng tăng ở Ba Lan và các nước Baltic diễn ra trước đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này bác bỏ các mối đe dọa của Nga và mong muốn Moscow duy trì tuân thủ luật pháp quốc tế. Sự can thiệp này phản ánh lập trường cứng rắn hơn của Ba Lan đối với Nga và diễn ra vào thời điểm rất nhạy cảm với an ninh khu vực, khi Warsaw ngày càng coi ngôn ngữ và tín hiệu của Nga là một phần của chiến dịch gây áp lực lớn hơn nhằm vào sườn phía đông của NATO.

Việc triệu tập đại sứ là một trong những công cụ ngoại giao mạnh mẽ nhất hiện có, bên cạnh các biện pháp trừng phạt chính thức hoặc trục xuất và được sử dụng để báo hiệu rằng những phát ngôn này đang được xem xét như một vấn đề an ninh quốc gia.

Trước đó, ngày 24/5, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía Đông của NATO.

Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết, sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm ngày 24/5 và sáng ngày 25/5. Các máy bay chiến đấu bao gồm cả lực lượng của các quốc gia đồng minh NATO đã được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia và sườn phía Đông của Liên minh.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Ba Lan Nga NATO Warsaw Ukraine Đông Âu Đại sứ Nga an ninh châu Âu không phận NATO
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine
Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/5, Ba Lan đã nhanh chóng điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía đông của NATO.

Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/5, Ba Lan đã nhanh chóng điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía đông của NATO.

NATO hoan nghênh Mỹ tăng quân tới Ba Lan, kêu gọi chia sẻ gánh nặng quốc phòng
NATO hoan nghênh Mỹ tăng quân tới Ba Lan, kêu gọi chia sẻ gánh nặng quốc phòng

VOV.VN - Ngày 22/5, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã hoan nghênh quyết định việc Mỹ trong việc triển khai thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, coi đây là động thái quan trọng nhằm củng cố an ninh cho sườn phía Đông của liên minh trong bối cảnh căng thẳng với Nga tiếp tục gia tăng. 

NATO hoan nghênh Mỹ tăng quân tới Ba Lan, kêu gọi chia sẻ gánh nặng quốc phòng

NATO hoan nghênh Mỹ tăng quân tới Ba Lan, kêu gọi chia sẻ gánh nặng quốc phòng

VOV.VN - Ngày 22/5, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã hoan nghênh quyết định việc Mỹ trong việc triển khai thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, coi đây là động thái quan trọng nhằm củng cố an ninh cho sườn phía Đông của liên minh trong bối cảnh căng thẳng với Nga tiếp tục gia tăng. 

Vì sao ông Trump triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan?
Vì sao ông Trump triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc Washington cân nhắc giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, làm dấy lên nhiều câu hỏi về chiến lược mới của Mỹ với NATO.

Vì sao ông Trump triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan?

Vì sao ông Trump triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc Washington cân nhắc giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, làm dấy lên nhiều câu hỏi về chiến lược mới của Mỹ với NATO.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ