Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga trong động thái phản ứng trước các mối đe dọa an ninh

Ngày 26/5, Thủ tướng Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga tại Ba Lan và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động không phù hợp và gây ảnh hưởng đến an ninh Ba Lan. Đây là một trong những động thái can thiệp ngoại giao mạnh mẽ nhất của Ba Lan đối với Nga trong những tháng gần đây.

Động thái này diễn ra sau những cảnh báo từ phía Nga mà các quan chức Ba Lan mô tả là không thể chấp nhận được và nguy cơ xung đột có khả năng vượt ra ngoài các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Giọng điệu cứng rắn ngày càng gia tăng sau các sự cố an ninh liên quan đến hoạt động quân sự của Nga xung quanh lãnh thổ NATO, bao gồm các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái và mối lo ngại ngày càng tăng ở Ba Lan và các nước Baltic diễn ra trước đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này bác bỏ các mối đe dọa của Nga và mong muốn Moscow duy trì tuân thủ luật pháp quốc tế. Sự can thiệp này phản ánh lập trường cứng rắn hơn của Ba Lan đối với Nga và diễn ra vào thời điểm rất nhạy cảm với an ninh khu vực, khi Warsaw ngày càng coi ngôn ngữ và tín hiệu của Nga là một phần của chiến dịch gây áp lực lớn hơn nhằm vào sườn phía đông của NATO.

Việc triệu tập đại sứ là một trong những công cụ ngoại giao mạnh mẽ nhất hiện có, bên cạnh các biện pháp trừng phạt chính thức hoặc trục xuất và được sử dụng để báo hiệu rằng những phát ngôn này đang được xem xét như một vấn đề an ninh quốc gia.

Trước đó, ngày 24/5, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía Đông của NATO.

Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết, sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm ngày 24/5 và sáng ngày 25/5. Các máy bay chiến đấu bao gồm cả lực lượng của các quốc gia đồng minh NATO đã được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia và sườn phía Đông của Liên minh.