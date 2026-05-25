  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

Thứ Hai, 06:48, 25/05/2026
VOV.VN - Ngày 24/5, Ba Lan đã nhanh chóng điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía đông của NATO.

Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết, sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm ngày 24/5 và sáng ngày 25/5.

Các máy bay chiến đấu được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia. Tham gia hoạt động này còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn Đông của liên minh.

Ảnh minh họa: Euractiv.com

Bộ Chỉ huy Tác chiến cũng đã phát đi thông báo khẩn cấp trên mạng xã hội X để trấn an và cảnh báo người dân, đặc biệt ở khu vực biên giới. Các quan chức quốc phòng nhấn mạnh, đây là biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, được thiết lập để bảo đảm an ninh ở những khu vực giáp ranh với vùng xung đột.

Trong một diễn biến liên quan khác, cùng ngày Ba Lan cũng đã tiếp nhận ba chiếc máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm đầu tiên do Mỹ sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - Kosiniak-Kamysz khẳng định, việc tiếp nhận các máy bay F-35, cùng với những thiết bị quân sự khác được mua của Mỹ thời gian gần đây không chỉ nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của Không quân Ba Lan, mà còn góp phần củng cố sức mạnh phòng thủ chung của sườn phía đông NATO. Điều này cũng khẳng định cam kết của Ba Lan trong việc củng cố an ninh quốc gia và đóng góp trách nhiệm vào sự ổn định của toàn liên minh trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Như Hoa/VOV-Praha
Vì sao ông Trump triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan?
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc Washington cân nhắc giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, làm dấy lên nhiều câu hỏi về chiến lược mới của Mỹ với NATO.

Thủ tướng Tusk hoan nghênh quyết định điều quân đến Ba Lan của Mỹ
VOV.VN - Ngày 22/5, Thủ tướng Donald Tusk hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, đồng thời cho rằng động thái này thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.

Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 cho biết, Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, động thái được xem là tín hiệu củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại sườn phía Đông NATO giữa lúc an ninh châu Âu tiếp tục bất ổn và những bất đồng giữa Mỹ với các đồng minh NATO.

Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Đông Âu, Ba Lan tăng tốc tự chủ quốc phòng
VOV.VN - Tháng 5/2026, Lầu Năm Góc đã đột ngột tuyên bố sẽ tạm dừng việc triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan như một phần của kế hoạch giảm quân số ở châu Âu...

Hungary thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và mở rộng hợp tác Trung Âu
VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, ông muốn thúc đẩy quan hệ giữa nước này và Ba Lan, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (V4), đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử.

