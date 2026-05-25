Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết, sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm ngày 24/5 và sáng ngày 25/5.

Các máy bay chiến đấu được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia. Tham gia hoạt động này còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn Đông của liên minh.

Bộ Chỉ huy Tác chiến cũng đã phát đi thông báo khẩn cấp trên mạng xã hội X để trấn an và cảnh báo người dân, đặc biệt ở khu vực biên giới. Các quan chức quốc phòng nhấn mạnh, đây là biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, được thiết lập để bảo đảm an ninh ở những khu vực giáp ranh với vùng xung đột.

Trong một diễn biến liên quan khác, cùng ngày Ba Lan cũng đã tiếp nhận ba chiếc máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm đầu tiên do Mỹ sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - Kosiniak-Kamysz khẳng định, việc tiếp nhận các máy bay F-35, cùng với những thiết bị quân sự khác được mua của Mỹ thời gian gần đây không chỉ nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của Không quân Ba Lan, mà còn góp phần củng cố sức mạnh phòng thủ chung của sườn phía đông NATO. Điều này cũng khẳng định cam kết của Ba Lan trong việc củng cố an ninh quốc gia và đóng góp trách nhiệm vào sự ổn định của toàn liên minh trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.