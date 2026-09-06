Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ

Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan, Dariusz Standerski cho biết, bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh AI khu vực Trung và Đông Âu ở Praha. 3 liên danh của Ba Lan đã chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho dự án này. Thỏa thuận này đưa ra một số mô hình khả thi, tùy thuộc vào kết quả đấu thầu của EU: một dự án chung giữa Ba Lan và Cộng hòa Séc; hai nhà máy khổng lồ riêng biệt có liên kết chặt chẽ; hoặc sự tham gia của cả hai quốc gia trong một dự án được lựa chọn duy nhất. Ông Standerski cho biết, kịch bản lý tưởng là việc tạo ra hai khu vực kết nối với nhau của nhà máy sản xuất AI khổng lồ - một ở Ba Lan và một ở Cộng hòa Séc. Hai chính phủ đang đề xuất các doanh nghiệp tham ga cân nhắc theo hướng này.

Thỏa thuận giữa Ba Lan với Cộng hòa Séc là một phần của chiến lược khu vực rộng lớn hơn, trong đó Ba Lan cũng đang hợp tác với Hungary, Slovakia, Croatia và Litva. Nếu trung tâm chính được xây dựng ở Ba Lan và Séc, các quốc gia còn lại có thể hưởng lợi từ việc tham gia và sử dụng trực tiếp sức mạnh từ cơ sở này. Đây cũng là cơ sở trí tuệ nhân tạo có quy mô khổng lồ ở châu Âu. Trước đó, tháng 7, Ba Lan chính thức gia nhập sáng kiến ​​các nhà máy sản xuất chip AI quy mô lớn của EU sau khi ký kết thỏa thuận mua sắm chung với Liên doanh Điện toán Hiệu năng Cao châu Âu (EuroHPC JU).

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Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Séc, Karel Havlíček (ANO), vừa cho biết, Séc có kế hoạch xây dựng một nhà máy AI khổng lồ trị giá gần 5 tỷ USD. Cơ sở này sẽ cung cấp năng lực tính toán quy mô lớn cho trí tuệ nhân tạo; với chính phủ Séc và Ủy ban châu Âu dự kiến ​​mỗi bên sẽ tài trợ khoảng 15% vốn đầu tư, phần còn lại do các nhà đầu tư tư nhân đóng góp. Dự kiến, năng lực này cũng có thể được cung cấp theo thỏa thuận cho các nước láng giềng. 9 quốc gia Trung và Đông Âu, bao gồm Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã ký Tuyên bố Praha về hợp tác AI từ ngày 3/9. Dự án của Séc vẫn cần sự chấp thuận của EU.

Đợt đấu thầu đầu tiên của EU dự kiến ​​sẽ lựa chọn 7 nhà máy siêu lớn (gigafactory), 4 nhà máy quy mô trung bình và 3 nhà máy quy mô lớn, với các hợp đồng dự kiến ​​được ký kết vào đầu năm 2027. Các cơ sở này dự kiến ​​sẽ bắt đầu đi hoạt động vào năm 2028.

Liên doanh Điện toán Hiệu năng Cao châu Âu, được thành lập năm 2018, là một dự án hợp tác trị giá 7 tỷ euro giữa EU, các quốc gia tham gia và các đối tác tư nhân nhằm tăng cường năng lực của châu Âu trong lĩnh vực siêu máy tính, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Chương trình nhà máy sản xuất AI quy mô lớn là một phần của sáng kiến của EU nhằm huy động 200 tỷ euro cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển trí tuệ nhân tạo của EU.