Bản đồ tiết lộ mạng lưới phòng thủ của Nga trước khi Ukraine phản công

Những bản đồ trên được công bố bởi War Mapper và More Mapper, chuyên cập nhật bản đồ hàng ngày cuộc xung đột ở Ukraine. Những bản đồ này cho thấy các lực lượng của Nga đang mở rộng các phòng tuyến trong khu vực.

Binh lính Ukraine trong một hào chiến. Ảnh: AFP

"Các lực lượng của Nga tại Ukraine đang phát triển hàng loạt công sự phòng thủ nằm cách tiền tuyến hiện tại một vài km", War Mapper cho hay ngày 10/4 sau khi công bố một bản đồ cho thấy mạng lưới phòng tuyến của Moscow trong khu vực.

Bản đồ của War Mapper ngày 10/4cho thấy mạng lưới phòng tuyến của Nga trong khu vực.

More Mapper đã công bố một phiên bản cập nhật và sửa đổi ngày 18/4, cho thấy "các hào chiến và vị trí phòng thủ dọc tiền tuyến Zaporizhzhia".

Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian, hiện là cố vấn cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định, cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể bắt đầu ở Zaporizhzhia.

Trong một đánh giá về cuộc xung đột ở Ukraine công bố ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga vẫn "tiếp tục mở rộng các phòng tuyến ở khu vực Zaporizhzhia thuộc phía Nam Ukraine".

Theo Bộ này, Nga đã hoàn thành 3 lớp phòng thủ dọc khu vực kéo dài 120km.

"3 lớp phòng thủ này bao gồm 1 tiền tuyến chiến đấu và 2 khu vực với các phòng tuyến phức tạp liên tục. Mỗi khu vực nằm cách nhau khoảng 10 - 20km".

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga có lẽ đang tăng cường phòng thủ khi sau khi dự đoán Ukraine có thể sẽ tấn công theo hướng thành phố Melitopol.

Ông Cancian đánh giá, Nga đã xây dựng được một tiền tuyến "rất mạnh".

"Mỗi ngày chúng tôi đều quan sát những bức ảnh về nó với những răng rồng, hào chiến và nhiều thứ khác. Nếu Ukraine bị ngăn chặn ở đó hoặc bị mắc kẹt trong các phòng tuyến này, tình cảnh này sẽ rất tuyệt vọng và đó là một vấn đề".

"Nhưng nếu họ có thể xuyên thủng phòng tuyến đối phương và sử dụng xe tăng ở những không gian mở thì họ thực sự có thể giành lại nhiều lãnh thổ", ông Cancian cho hay.

Trước đó, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia (tạm dịch là Chúng tôi sát cánh với Nga) cho biết, các cuộc kiểm tra của quân đội Ukraine theo hướng Zaporozhye có lẽ cho thấy Kiev chuẩn bị cho chiến dịch tấn công gần các thành phố Pologi và Tokmak trong những tuần tới. Theo ông, hoạt động quân sự gia tăng của các đơn vị Ukraine cho thấy họ đang sẵn sàng chiến đấu.

Hồi đầu tháng 4, ông Rogov dự đoán, quân đội Ukraine có thể cử một nhóm trinh sát hoặc tiến hành một cuộc tấn công vào chiến tuyến ở Zaporozhye. Ông cho rằng, quân đội Ukraine sẽ cố gắng tránh chiến đấu ở các thành phố do thiếu nhân lực mà thay vào đó tìm cách xuyên thủng phòng tuyến của đối phương dẫn tới Biển Azov, phía Đông Melitopol để chia cắt hành lang trên đất liền của Nga tới Crimea./.