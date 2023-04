Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

DPR: Nga kiểm soát gần 90% Bakhmut sau giao tranh với Ukraine: Yan Gagin - cố vấn cho lãnh đạo "Cộng hòa nhân dân Donetsk:" (DPR) nói với hãng tin TASS vào hôm 18/4 rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát được gần 90% thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk).

Xe tăng Nga nã pháo về phía xe thiết giáp Ukraine. Ảnh: Odysee.

Ông Gagin cho biết, lực lượng của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) kiểm soát gần 90% diện tích Bakhmut và việc lực lượng tiến bước là tất yếu.

RT: Ukraine điều khiển UAV cảm tử Mỹ bay vượt biên đánh vào lãnh thổ Nga: Đài RT (Nga) dẫn lại một số hãng truyền thông, trong đó có Mash và SHOT, nói rằng các lực lượng Ukraine vừa sử dụng một máy bay không người lái (UAV) do Mỹ sản xuất để lần đầu tiên tấn công lãnh thổ Nga.

Theo các tin do các hãng trên đưa, một UAV Switchblade do một công ty Mỹ chế tạo, đã bay từ Ukraine vào lãnh thổ Nga trước khi rơi ở vùng Belgorod (Nga) nằm tiếp giáp với Ukraine. UAV rơi cách biên giới khoảng 500m.

Nga phá hủy lựu pháo và xe tăng của Ukraine, ngăn chặn đòn đánh vào sườn: Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/4 cho hay, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào nhiều mục tiêu Ukraine, phá hủy nhiều vũ khí khí tài của Ukraine, trong đó có lựu pháo và xe tăng. Riêng tại mặt trận Bakhmut, Nga đã ngăn chặn đòn đánh tạt sườn của đối phương.

Trang web của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng máy bay cường kích và pháo binh Nhóm chiến đấu Zapad của Nga đã giao chiến với các đơn vị quân đội Ukraine gần Krakhmalnoye, Olshana, Kucherovka, và Dvurechnaya (vùng Kharkov). Họ cũng vô hiệu hóa hoạt động của 2 nhóm trinh sát biệt động của quân đội Ukraine gần Sinkovka (tỉnh Kharkov) và Novoselovskoye (thuộc “Cộng hòa nhân dân Lugansk” mà Nga tuyên bố sáp nhập trước đó).

Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 500 lính và chiến binh Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/4 thông báo, quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 500 lính và chiến binh của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Cụ thể, máy bay và pháo binh Nga đã hạ 35 lính Ukraine theo hướng Kupyansk và hơn 80 quân nhân Ukraine theo hướng Krasny Liman.

Ukraine nỗ lực vượt sông Dnieper, Nga cảnh báo "thảm họa": Quân đội Ukraine đang tăng cường lực lượng ở khu vực Kherson để vượt sông Dnieper, Thống đốc lâm thời của Kherson - ông Vladimir Saldo cho hay, đồng thời cảnh báo các lực lượng của Kiev có thể đối mặt với thảm họa lớn nếu định tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở Kherson.

"Có những dữ liệu thường xuyên cho thấy họ đang tập trung lực lượng tại một số nơi và thiết bị quân sự đang được tập hợp ở hữu ngạn sông Dnieper. Họ đang điều động gần như tất cả đội tàu tải trọng thấp và các tàu thuyền nhỏ. Đó rõ ràng là sự chuẩn bị cho việc vượt sông Dnieper", ông Vladimir Saldo cho hay.

Báo Nga chỉ ra hạn chế của "át chủ bài" trong cuộc phản công của Ukraine: Xe tăng Leopard theo tiêu chuẩn NATO không phù hợp cho mục đích sử dụng ở Ukraine, truyền thông Nga đưa tin giữa bối cảnh các phương tiện quân sự này đang được Kiev đưa tới chiến trường.

Hãng tin Pravda của Nga đưa tin, các xe tăng mà phương Tây viện trợ cho Ukraine chưa trải qua các đợt kiểm tra kỹ lưỡng. Theo đó, nhiều xe tăng trong kho đã không sử dụng nhiều năm" hoặc "chỉ được sửa chữa qua loa trước khi vận chuyển cho Ukraine".

Mặt trận mới sắp nóng lên khi Ukraine tìm cách xuyên thủng phòng tuyến của Nga: Các cuộc kiểm tra của quân đội Ukraine theo hướng Zaporozhye có lẽ cho thấy Kiev chuẩn bị cho chiến dịch tấn công gần các thành phố Pologi và Tokmak trong những tuần tới, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia (tạm dịch là Chúng tôi sát cánh với Nga) cho hay.

"Tình hình theo hướng Zaporozhye, đặc biệt là gần các thành phố Pologi, Orekhova và Tokmak có lẽ sẽ khá căng thẳng trong những tuần tới. Quân đội Ukraine đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Nga và tiến hành hoạt động trinh sát", ông Vladimir Rogov nói.

Ông Zelensky bất ngờ thị sát tiền đồn Avdiivka khi chiến sự tăng nhiệt: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 18/4 đã đến thăm thành phố tiền tuyến Avdiivka ở miền Đông Ukraine và nghe các chỉ huy thông báo về tình hình chiến trường.

Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, ông Zelensky đã nghe báo cáo của chỉ huy nhóm tác chiến-chiến thuật ở mặt trận Donetsk, trò chuyện với các binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến, các đơn vị tấn công đường không, cơ giới và pháo binh.

Ba Lan bắt đầu xây dựng hàng rào điện tử dọc biên giới với Nga: Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski vừa cho biết việc xây dựng một hàng rào điện tử ở biên giới Ba Lan-Nga đã bắt đầu và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9 tới.

Ông Kaminski cho biết, hàng rào dài 230 km sẽ gồm 2.000 trạm camera với 3.000 camera giám sát cùng các thiết bị cảm biến chuyển động và 700 km cáp điện, truyền dẫn và phát điện để đảm bảo hoạt động giám sát 24/24 giờ./.