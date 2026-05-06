Bangkok có nguy cơ trở thành thành phố nóng nhất ASEAN vào năm 2050

Thứ Tư, 20:42, 06/05/2026
VOV.VN - Theo báo cáo mới của Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE), thủ đô Bangkok của Thái Lan có thể trở thành thành phố lớn nóng nhất khu vực Đông Nam Á vào năm 2050, khi số ngày nắng nắng nóng cực đoan gần như tăng gấp ba và nhiệt độ cực đại trung bình đạt 38,1°C.

Báo cáo cho biết. Bangkok hiện ghi nhận khoảng 45 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm (với nhiệt độ trên 35°C). Con số này dự kiến sẽ tăng lên 120 ngày vào năm 2050. So với mức 33,3°C năm 2000, nhiệt độ cực đại trung bình sẽ tăng thêm gần 5°C. So với các đô thị lớn khác trong khu vực, Bangkok được dự báo nóng nhất, tiếp theo là TP.HCM (37,7°C), Manila (37,2°C), Kuala Lumpur (36,9°C), Jakarta và Singapore (36,1°C).

Trung tâm thủ đô Bangkok.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng này sẽ gây áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, hệ thống y tế và nền kinh tế. Hơn 1,3 triệu lao động ngoài trời ở Bangkok có nguy cơ giảm năng suất, trong khi chi phí điện sinh hoạt tăng mạnh do nhu cầu sử dụng điều hòa. Theo ước tính, thiệt hại kinh tế từ nắng nóng và độ ẩm có thể chiếm tới 6% GDP của thành phố vào năm 2050.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là biến đổi khí hậu kết hợp với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Dữ liệu từ Trung tâm Phòng chống Thảm họa châu Á (ADPC) cho thấy khu vực trung tâm Bangkok có thể nóng hơn vùng ngoại ô xanh mát tới 3°C.

Các chuyên gia khuyến nghị thành phố cần coi nắng nóng là một loại thảm họa, không chỉ là hiện tượng theo mùa. Giải pháp dài hạn bao gồm mở rộng không gian xanh, xây dựng các điểm trú nóng, tăng cường cảnh báo công cộng và tích hợp thiết kế “làm mát thụ động” trong quy hoạch đô thị. Những biện pháp như thông gió tự nhiên, mái nhà phản xạ nhiệt, kính hiệu suất cao và cây xanh che bóng có thể giúp giảm tới 70% nhu cầu năng lượng làm mát.

Ngọc Diệp-VOV-Bangkok
Tag: Bangkok nắng nóng biến đổi khí hậu nhiệt độ cực đoan
Thái Lan giảm 18% mục tiêu khách quốc tế, chuyển hướng sang “du lịch chất lượng”

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan đang thực hiện bước chuyển mình chiến lược: Từ bỏ mục tiêu chạy đua số lượng để tập trung vào mô hình “du lịch chất lượng”. Mục tiêu trọng tâm của lộ trình này là thu hút nhóm du khách có mức chi tiêu cao, nhằm giải quyết nghịch lý lượng khách tăng nhưng doanh thu sụt giảm.

