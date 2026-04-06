中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan chuẩn bị áp dụng bảo hiểm bắt buộc cho du khách quốc tế

Thứ Hai, 17:00, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch yêu cầu du khách quốc tế phải có bảo hiểm tai nạn khi nhập cảnh vào nước này, nhằm giải quyết tình trạng các hóa đơn y tế không được thanh toán ngày càng tăng, gây áp lực lớn lên ngân sách và hệ thống bệnh viện công.

Theo Bộ Y tế công cộng Thái Lan, mỗi năm các bệnh viện công phải gánh khoản nợ xấu ít nhất 100 triệu baht (khoảng 3,1 triệu USD) từ bệnh nhân nước ngoài không có bảo hiểm. Các điểm du lịch nổi tiếng như Phuket và Chiang Mai là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca cấp cứu là tai nạn giao thông, đặc biệt khi du khách thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn thuê xe máy. Một ca điều trị quốc tế trung bình tiêu tốn khoảng 60.000 baht (1.900 USD), trong khi một gói bảo hiểm du lịch 2 tuần chỉ có giá khoảng 1.000 baht (30 USD) nhưng mức chi trả có thể lên tới 3,6 - 9 triệu baht (110.000 - 75.000 USD). Dù mức phí bảo hiểm khá thấp, song trước đây Thái Lan tập trung vào thu hút số lượng khách, đặc biệt qua các chương trình miễn thị thực, nên việc kiểm soát bảo hiểm đã bị bỏ ngỏ.

Khách quốc tế thuê xe máy di chuyển trên đảo Koh Pha-ngan, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Theo ông Sisdivachr Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), chính sách mới là bước chuyển quan trọng sang mô hình du lịch bền vững, chú trọng giá trị thay vì chỉ chạy theo số lượng. Việc áp dụng bảo hiểm bắt buộc được xem là giải pháp thiết thực hơn so với đề xuất thu phí nhập cảnh 300 baht.

Chính phủ Thái Lan đang tiến hành các bước chuẩn bị, gồm: thu thập dữ liệu chi tiết về nợ xấu để xác định mức bảo hiểm phù hợp; nghiên cứu cơ chế tích hợp yêu cầu bảo hiểm vào thủ tục xin thị thực hoặc mua vé máy bay; xem xét hỗ trợ ngân sách nếu chưa thể áp dụng bắt buộc trên diện rộng.

Bộ trưởng Y tế Pattana Promphat khẳng định chính phủ đã sẵn sàng hành động, nhấn mạnh rằng quy định mới không chỉ bảo vệ tài chính quốc gia mà còn đảm bảo an toàn cho chính du khách. Hiện nhiều quốc gia đã áp dụng bảo hiểm du lịch bắt buộc, trong đó có các nước châu Âu thuộc khối Schengen, Nga, Cuba và UAE.

Thái Lan giảm 18% mục tiêu khách quốc tế, chuyển hướng sang “du lịch chất lượng”

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan đang thực hiện bước chuyển mình chiến lược: Từ bỏ mục tiêu chạy đua số lượng để tập trung vào mô hình “du lịch chất lượng”. Mục tiêu trọng tâm của lộ trình này là thu hút nhóm du khách có mức chi tiêu cao, nhằm giải quyết nghịch lý lượng khách tăng nhưng doanh thu sụt giảm.

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng tượng Phật khổng lồ trên núi ở chùa Tham Khao Laem của Thái Lan

VOV.VN - Chùa Tham Khao Laem là ngôi chùa nguyên thủy nằm trong một hang động trên núi, nơi thờ pho tượng Luang Pho Chiang Saen rất linh thiêng và bức tượng Phật lớn màu trắng bên ngoài hang với bệ rộng 21m, cao 35m trong tư thế ban phước. Đứng dưới chân tượng có thể nhìn toàn cảnh thành phố Kanchanaburi và sông Kwai.

Khánh Thọ - ngôi chùa Việt độc đáo tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan)

VOV.VN - Chùa Khánh Thọ, ngôi chùa thuộc tông phái Việt Nam (Annam Nikai) tại tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan là chùa tổ của tông phái Annam Nikai được khởi công vào năm 1834 theo sự cho phép của Vua Phra Nangklao Chaoyuhua (Vua Rama III).

Ngành du lịch Thái Lan kêu gọi gói cứu trợ khẩn cấp 15 tỷ baht

VOV.VN - Liên đoàn Du lịch Thái Lan (Fetta) cùng 7 hiệp hội thành viên kiến nghị Chính phủ đưa gói kích cầu trị giá 15 tỷ baht (456 triệu USD) vào chương trình nghị sự ưu tiên, nhằm ứng phó nguy cơ suy giảm do xung đột Trung Đông và thiếu nhiên liệu.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực