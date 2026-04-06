Thái Lan chuẩn bị áp dụng bảo hiểm bắt buộc cho du khách quốc tế

Theo Bộ Y tế công cộng Thái Lan, mỗi năm các bệnh viện công phải gánh khoản nợ xấu ít nhất 100 triệu baht (khoảng 3,1 triệu USD) từ bệnh nhân nước ngoài không có bảo hiểm. Các điểm du lịch nổi tiếng như Phuket và Chiang Mai là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca cấp cứu là tai nạn giao thông, đặc biệt khi du khách thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn thuê xe máy. Một ca điều trị quốc tế trung bình tiêu tốn khoảng 60.000 baht (1.900 USD), trong khi một gói bảo hiểm du lịch 2 tuần chỉ có giá khoảng 1.000 baht (30 USD) nhưng mức chi trả có thể lên tới 3,6 - 9 triệu baht (110.000 - 75.000 USD). Dù mức phí bảo hiểm khá thấp, song trước đây Thái Lan tập trung vào thu hút số lượng khách, đặc biệt qua các chương trình miễn thị thực, nên việc kiểm soát bảo hiểm đã bị bỏ ngỏ.

Khách quốc tế thuê xe máy di chuyển trên đảo Koh Pha-ngan, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Theo ông Sisdivachr Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), chính sách mới là bước chuyển quan trọng sang mô hình du lịch bền vững, chú trọng giá trị thay vì chỉ chạy theo số lượng. Việc áp dụng bảo hiểm bắt buộc được xem là giải pháp thiết thực hơn so với đề xuất thu phí nhập cảnh 300 baht.

Chính phủ Thái Lan đang tiến hành các bước chuẩn bị, gồm: thu thập dữ liệu chi tiết về nợ xấu để xác định mức bảo hiểm phù hợp; nghiên cứu cơ chế tích hợp yêu cầu bảo hiểm vào thủ tục xin thị thực hoặc mua vé máy bay; xem xét hỗ trợ ngân sách nếu chưa thể áp dụng bắt buộc trên diện rộng.

Bộ trưởng Y tế Pattana Promphat khẳng định chính phủ đã sẵn sàng hành động, nhấn mạnh rằng quy định mới không chỉ bảo vệ tài chính quốc gia mà còn đảm bảo an toàn cho chính du khách. Hiện nhiều quốc gia đã áp dụng bảo hiểm du lịch bắt buộc, trong đó có các nước châu Âu thuộc khối Schengen, Nga, Cuba và UAE.