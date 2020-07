Báo chí Algeria đăng bài viết của Đại sứ Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Bài viết trên có tiêu đề: “Hòa bình và ổn định tại Biển Đông là yếu tố quan trọng vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế”.

Theo bài viết, Biển Đông là một trong những vùng biển quan trọng nhất trên thế giới, kết nối hai đại dương lớn là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Khu vực này án ngữ nhiều tuyến đường biển quan trọng và nhộn nhịp nhất trên thế giới, với tổng giá trị hàng hóa lưu thông hơn 5.000 tỷ USD/năm, tương đương khoảng 50% khối lượng vận tải biển thế giới và 1/3 khối lượng vận tải thương mại toàn cầu. Do vậy, việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông có ý nghĩa to lớn với giao thông, thương mại toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh. Nguồn: Website Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Tuy vậy hiện nay, Biển Đông đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đe dọa hòa bình, ổn định và sự phát triển bền vững ở Đông Nam Á. Trong đó, thách thức lớn nhất là những mâu thuẫn, xung đột phức tạp, khó giải quyết đã tồn tại nhiều thế kỷ như tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, ranh giới các vùng biển theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Ngoài ra, tại Biển Đông còn tồn tại các yêu sách quá mức, dựa trên việc cố tình diễn giải sai trái luật pháp quốc tế, xâm phạm phần lớn vùng biển, kèm theo đó là các hoạt động thúc đẩy các yêu sách bất hợp pháp thông qua việc cưỡng ép, sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Đây là nhân tố chính khiến căng thẳng tại Biển Đông leo thang mất kiểm soát, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Bài viết chia sẻ quan điểm và nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm bớt căng thẳng, không làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển; chủ trương thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực…

Kết thúc bài viết, tác giả khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông không chỉ là lợi ích và trách nhiệm riêng của các nước trong khu vực mà còn là lợi ích và trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế./.