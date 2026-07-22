Báo chí Australia đề nghị công ty AI trả tiền cho việc sử dụng nội dung của mình

Người đứng đầu các cơ quan báo chí lớn nhất Australia gồm tổ hợp truyền thông ABC, SBS, Nine Intertainment và News Corp đang yêu cầu các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) phải trả tiền cho việc sử dụng tin tức và văn hóa Australia trong quá trình đào tạo các công cụ của mình.

AI viết báo. Ảnh: Adobe Firely.

Ông Hugh Mark, Giám đốc điều hành ABC khẳng định tuy báo chí phục vụ lợi ích công nhưng cần được bảo vệ vì thế các công ty trí tuệ nhân tạo nên ký thỏa thuận với các cơ quan báo chí Australia để được cấp phép sử dụng các tác phẩm của các cơ quan này.

Bà Jane Palfreyman, Giám đốc điều hành SBS cũng cho rằng mặc dù báo chí phục vụ lợi ích công nhưng điều này không có nghĩa là các cơ quan báo chí cho phép các công ty trí tuệ nhân tạo sử dụng tin tức miễn phí trong quá trình đào tạo các công cụ của mình.

Trong khi đó, Chủ tịch điều hành News Corp Australia, Michael Miller khẳng định việc các công ty trí tuệ nhân tạo "đánh cắp" tin tức mang đến những "rủi ro đối với hoạt động kinh doanh" của cơ quan này tại Australia.

Trong lúc đề nghị các công ty trí tuệ nhân tạo trả tiền cho các cơ quan báo chí, ABC cho biết công ty Anthropic sở hữu công cụ trí tuệ nhân tạo Claude đang tiếp cận ABC để thảo luận về việc sử dụng các đoạn âm thanh và video ghi lại cách người dân Australia nói chuyện. Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc của Nine Entertainment, Matt Stanton, cho biết gần đây họ đã ký thỏa thuận cho phép công cụ trí tuệ nhân tạo Copilot của Microsoft được sử dụng các bài báo của mình để trích dẫn trong lúc trả lời câu hỏi của người sử dụng.

Các cơ quan báo chí Australia đồng loạt lên tiếng yêu cầu các công ty trí tuệ nhân tạo trả tiền để sử dụng nội dung của mình trong bối cảnh hãng tin tức hàng đầu thế giới là Reuters kêu gọi các cơ quan báo chí cần đoàn kết lại để đặt ra những điều kiện cho các công ty trí tuệ nhân tạo khi sử dụng sản phẩm của cơ quan báo chí và chia sẻ các thông tin cho các cơ quan báo chí.

Theo bà Alessandra Galloni, Tổng biên tập Reuters, mỗi tuần có khoảng 10% người dùng truy cập chatbot để đọc tin tức, trong đó có 16% người dưới 35 tuổi. Thực tế này cho thấy báo chí vẫn là nguồn tin đáng tin cậy không chỉ của người dân mà của cả các công ty trí tuệ nhân tạo vì thế các cơ quan báo chí cần được ghi nhận và trả tiền cho các nội dung mà các công ty trí tuệ nhân tạo sử dụng.