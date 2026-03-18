Bạo lực gia tăng tại Gaza và Bờ Tây khi xung đột Trung Đông leo thang

Thứ Tư, 06:40, 18/03/2026
VOV.VN - Bạo lực tiếp tục giao tăng tại Gaza và Bờ Tây, khi các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng trong hôm qua (17/3).

Theo cơ quan y tế Gaza, cuộc không kích của Israel tại Khan Younis, phía Nam Gaza, đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, cùng 12 người khác bị thương.

Chính quyền tại Gaza cho biết, ít nhất 40 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel, kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran hôm 28/2. Hamas cáo buộc Israel lợi dụng cuộc chiến với Iran để không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Ảnh minh họa: Reuters.

Trong khi tại Bờ Tây, bạo lực của quân đội và người định cư Israel đối với người Palestine vẫn tiếp diễn. Các quan chức y tế hôm qua xác nhận, lực lượng Israel đã bắn chết một thiếu niên Palestine 17 tuổi và làm bị thương một người khác ở khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

Các tổ chức nhân đạo cho biết, những người định cư Israel đang lợi dụng các hạn chế về di chuyển được áp đặt sau khi Israel tấn công Iran, để tấn công người Palestine ở Bờ Tây. Theo Bộ Y tế Palestine, các cuộc tấn công của người định cư Israel đã khiến ít nhất 5 người Palestine ở Bờ Tây thiệt mạng trong khoảng thời gian này.

Một báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) mới đây xác nhận, 36.000 người Palestine ở Bờ Tây đã bị buộc phải di dời chỉ trong một năm, mô tả đây là cuộc di dời cưỡng bức quy mô chưa từng có, cho thấy một chính sách phối hợp của Israel nhằm di dời hàng loạt để gây ra tình trạng di dời vĩnh viễn.

Ai Cập cam kết huấn luyện lực lượng cảnh sát Palestine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình ở Mỹ ngày 19/2, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã nhấn mạnh cam kết của nước này trong việc huấn luyện lực lượng cảnh sát Palestine và kêu gọi tăng cường năng lực cho Ủy ban quốc gia về quản lý Gaza (NCAG). 

Minh Ngô/VOV-Cairo
Không kích tại Gaza khiến nhiều người thiệt mạng

