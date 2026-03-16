Không kích tại Gaza khiến nhiều người thiệt mạng

Bộ Nội vụ Gaza cho biết, một cuộc không kích của Israel nhằm vào một xe cảnh sát tại Deir Al-Balah ở trung tâm Gaza, đã khiến 9 sĩ quan thiệt mạng, cập nhật con số thương vong trước đó được ghi nhận là 8 người.

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cũng báo cáo thêm 4 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công trước đó của Israel. Vụ tấn công xảy ra tại trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm vùng lãnh thổ này, trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em và 1 phụ nữ.

Gaza giữa xung đột Israel-Hamas. Ảnh: Reuters

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 663 người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực vào tháng 10/2025.

Vào thời điểm bắt đầu các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2, Israel đã tái áp đặt lệnh phong tỏa Gaza và tuyên bố đóng cửa tất cả các cửa khẩu ra vào vùng lãnh thổ này.

Chính quyền Israel mới đây thông báo cửa khẩu Rafah sẽ mở cửa trở lại cho việc đi lại theo cả hai hướng, bắt đầu từ ngày 18/3, nhưng chỉ cho phép số lượng người đi lại hạn chế. Trước đó ngày 3/3, Israel đã mở lại cửa khẩu Kerem Shalom để cho phép “viện trợ nhân đạo được vận chuyển dần dần”.