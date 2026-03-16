  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Không kích tại Gaza khiến nhiều người thiệt mạng

Thứ Hai, 09:00, 16/03/2026
VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 15/3 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 cảnh sát và 4 dân thường, theo các cơ quan chức năng tại Gaza. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực.

Bộ Nội vụ Gaza cho biết, một cuộc không kích của Israel nhằm vào một xe cảnh sát tại Deir Al-Balah ở trung tâm Gaza, đã khiến 9 sĩ quan thiệt mạng, cập nhật con số thương vong trước đó được ghi nhận là 8 người.

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cũng báo cáo thêm 4 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công trước đó của Israel. Vụ tấn công xảy ra tại trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm vùng lãnh thổ này, trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em và 1 phụ nữ.

Gaza giữa xung đột Israel-Hamas. Ảnh: Reuters

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 663 người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực vào tháng 10/2025.

Vào thời điểm bắt đầu các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2, Israel đã tái áp đặt lệnh phong tỏa Gaza và tuyên bố đóng cửa tất cả các cửa khẩu ra vào vùng lãnh thổ này.

Chính quyền Israel mới đây thông báo cửa khẩu Rafah sẽ mở cửa trở lại cho việc đi lại theo cả hai hướng, bắt đầu từ ngày 18/3, nhưng chỉ cho phép số lượng người đi lại hạn chế. Trước đó ngày 3/3, Israel đã mở lại cửa khẩu Kerem Shalom để cho phép “viện trợ nhân đạo được vận chuyển dần dần”.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Ngoại trưởng Iran: Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay tìm kiếm đàm phán với Washington trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran dường như sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận.

Chiến sự Trung Đông: Iran đẩy mạnh tấn công; Israel bác tin Thủ tướng thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 15/3, Iran đã đẩy mạnh các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong khi đó Israel khẳng định đã lên kế hoạch tác chiến tại Iran trong nhiều tuần nữa, đồng thời công bố bằng chứng bác bỏ tin đồn về việc Thủ tướng Netanyahu đã thiệt mạng.

Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

