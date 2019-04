Bạo lực tái bùng phát bên lề biểu tình áo vàng tại Pháp

Ngày 20/4, đợt biểu tình lần thứ 23 liên tiếp của phong trào “áo vàng” tại Pháp đã tái diễn bạo lực.



Theo con số thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, các cuộc biểu tình của phong trào “áo vàng” trong ngày 20/4 đã thu hút gần 30.000 người trên toàn quốc, đông nhất vẫn là tại thủ đô Paris với khoảng 9.000 người. Trong khi đó, những người biểu tình “áo vàng” cho rằng con số này lên tới hơn 100.000 người trên toàn quốc. Bộ Nội vụ Pháp đã huy động 60.000 cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh trên toàn nước Pháp, riêng tại Paris là 5.000 người.

Một cuộc biểu tình của phe Áo Vàng (Ảnh: AP)

Đây là đợt biểu tình lần thứ 23 liên tiếp của phong trào “áo vàng”, được những người biểu tình coi là tối hậu thư lần thứ hai gửi tới Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp. Trước lo ngại tình trạng bạo lực tái bùng phát tại thủ đô Paris, cảnh sát Paris chỉ cấp phép 2 trong số 4 cuộc biểu tình diễn ra tại Paris trong ngày 20/4.

Hai cuộc biểu tình được cấp phép cũng có địa điểm tập trung và lộ trình di chuyển cách xa khu vực trung tâm thủ đô. Bên cạnh đó, cảnh sát Paris cũng yêu cầu đóng cửa nhiều ga tầu điện ngầm dẫn vào khu vực trung tâm, khiến cho giao thông công cộng tại thủ đô Paris hôm 20/4 bị ngưng trệ.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tuy nhiên, các biện pháp an ninh của chính phủ Pháp không thể ngăn cuộc biểu tình làm bùng phát bạo lực. Mặc dù lực lượng an ninh đã tiến hành tới hơn 20.500 cuộc kiểm soát mang tính phòng ngừa, trước khi những người biểu tình áo vàng di chuyển vào khu vực tập trung đông người tại thủ đô Paris, tuy nhiên tình trạng bạo lực vẫn nổ ra. Những người biểu tình quá khích đập phá các công trình công cộng, các cửa hàng, ngân hàng nằm trên các con phố trong tuyến đường di chuyển, đặc biệt tại khu vực Quảng trường Cộng hòa. Đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình cũng đã nổ ra.

Cũng tại thủ đô Paris, những người biểu tình tại Quảng trường Cộng hòa đã liên tục hò lớn “hãy tự sát đi” nhằm vào lực lượng cảnh sát. Chỉ tính từ đầu năm 2019 tới nay, đã có tới 28 cảnh sát Pháp tự sát do nhiều lý do, trong đó có áp lực từ công việc mà họ phải đối mặt. Trước tình trạng đau lòng này, hành vi nói trên của những người áo vàng đã làm dậy sóng dư luận Pháp, đặc biệt trên không gian mạng, trong đó đại đa số người dân bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng cảnh sát và lên án hành vi này, hành vi mà họ cho là đáng xấu hổ.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trong ngày 20/4, lực lượng an ninh tại Paris đã thẩm vấn gần 230 trường hợp, trong đó 182 người biểu tình quá khích đã bị tạm giữ. Xét trên phạm vi toàn nước Pháp, các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình cũng đã khiến cho ít nhất 2 trường hợp bị thương./.