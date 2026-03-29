Vụ thứ nhất xảy ra tại khu phố Kafr Aqab ở Đông Jerusalem hôm 27/3, lực lượng Israel đã bắn chết một thanh niên Palestine và làm bị thương ba người khác. Sau đó khi những người đưa tang đụng độ với binh sĩ Israel, một người Palestine khác tiếp tục bị bắn chết.

Trong một vụ việc riêng biệt, lực lượng Israel đã bắn vào một thiếu niên 15 tuổi, trong một chiến dịch tại trại tị nạn Dheisha, phía Nam thành phố Bethlehem hôm 27/3. Thiếu niên này sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel gần một trại lều dành cho người Palestine di tản ở Deir al-Balah. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một nhóm phóng viên của hãng tin CNN đã bị quân đội Israel bắt giữ, khi những người này đưa tin về vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại làng Tayasir, phía Đông Bắc Tubas.

Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Bờ Tây trong những tuần gần đây, khi sự chú ý của khu vực chuyển sang cuộc xung đột Trung Đông sau khi Israel và Mỹ tấn công Iran, với các hoạt động quân sự của Israel tại Bờ Tây và các cuộc tấn công của người định cư.

Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 1.054 người Palestine đã thiệt mạng do binh sĩ hoặc người định cư Israel gây ra ở Bờ Tây kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Gaza vào tháng 10/2023.

Về phía Israel, ít nhất 46 người, bao gồm cả dân thường và binh sĩ, đã thiệt mạng tại Bờ Tây trong cùng thời gian, do các cuộc tấn công của người Palestine hoặc trong các chiến dịch quân sự của Israel.