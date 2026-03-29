Iran tăng cường tấn công Israel và các nước Vùng Vịnh, Houthi tham chiến

Chủ Nhật, 05:41, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (28/3), ngày thứ 29 của cuộc chiến Trung Đông, Iran và các nhóm đồng minh liên tục phát động các cuộc tấn công dồn dập nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong đó, lực lượng Houthi ở Yemen lần đầu bắn tên lửa và UAV nhằm vào lãnh thổ Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 28/3, Iran tiến hành 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Trong đó, cuộc tập kích hồi chiều qua khiến 11 người ở khu vực Jerusalem bị thương, nhiều tòa nhà bị hư hại. IDF thừa nhận tên lửa Iran đã vượt lưới phòng không Israel và gây ra các thiệt hại trên.

Ngoài các cuộc tập kích tên lửa đạn đạo từ Iran, quân đội Israel cũng xác nhận lực lượng Houthi ở Yemen và Phong trào Hezbollah ở Lebanon, đã mở các cuộc tấn công dồn dập nhằm Israel. Trong đó, lực lượng Houthi bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo, một tên lửa hành trình và một máy bay không người lái về phía Israel. Toàn bộ vũ khí của Houthi đã bị đánh chặn và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

iran tang cuong tan cong israel va cac nuoc vung vinh, houthi tham chien hinh anh 1
Tòa nhà bị phá hủy bởi một cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2, nhóm vũ trang lớn nhất Yemen chính thức tham chiến. Trước đó, Houthi khẳng định sẽ chỉ tham gia xung đột khi nhận thấy Iran không còn duy trì được đà chiến thắng trước Mỹ và Israel. Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc tham chiến của Houthi sẽ chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, hay còn bao gồm cả việc tập kích các tàu trên biển Đỏ và biển A rập như trong giai đoạn xung đột bùng phát ở dải Gaza từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025. Quân đội Israel cũng chưa công bố biện pháp đáp trả các cuộc tấn công của Houthi.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, các cuộc tấn công thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” trong ngày 28/3, đã đánh phá nhiều mục tiêu quan trọng của Israel và Mỹ trong khu vực. Theo đó, ngoài các sơ sở chiến lược tại Israel, IRGC đã tập kích và phá hủy một hệ thống chống máy bay không người lái do Ukraine thiết lập ở Dubai, Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) để hỗ trợ lực lượng Mỹ; tấn công một tàu hậu cần của Hải quân Mỹ gần cảng Salalah của Oman và vô hiệu hóa trạm radar được quân đội Mỹ sử dụng tại sân bay quốc tế Kuwait của Kuwait.

Về các cuộc tấn công vào Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong ngày 28/3, không quân nước này đã mở 3 đợt tập kích quy mô lớn, phá hủy hàng chục mục tiêu của chính quyền Iran tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có thủ đô Tehran. Trong một tuyên bố chiều qua, người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin khẳng định Israel đã phá hủy hầu hết năng lực sản xuất quốc phòng của Iran và việc đạt tới mục tiêu phá hủy toàn bộ các cơ sở trọng yếu tại Iran, sẽ hoàn tất trong ít ngày nữa.

Liên quan nỗ lực hạ nhiệt chiến sự, hãng tin AFP chiều qua dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc họp 4 bên với đại diện các nước Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần tới, để thảo luận biện pháp chấm dứt chiến tranh. Trước đó, Bộ Ngoại giao Pakistan hồi trong tuần xác nhận Islamabad đang làm trung gian trao đổi giữa Mỹ và Iran về giải quyết xung đột.   

Cũng trong tiến trình này, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Tại điện đàm, Tổng thống Iran nhấn mạnh rằng việc thiết lập lòng tin là cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại và triển khai vai trò trung gian về giải quyết xung đột.

Bá Thi/VOV-Cairo
Houthi chính thức tham chiến, lần đầu phóng tên lửa vào Israel
VOV.VN - Sau nhiều tuần đứng ngoài cuộc, hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen đã chính thức tham chiến, lần đầu phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel.

VOV.VN - Sau nhiều tuần đứng ngoài cuộc, hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen đã chính thức tham chiến, lần đầu phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel.

Một tháng xung đột Mỹ-Israel và Iran: Những hệ luỵ và cơ hội cho đối thoại

VOV.VN - Một tháng sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cuộc xung đột đã chuyển từ các đòn tấn công mang tính răn đe sang vòng xoáy đối đầu nguy hiểm, với những hệ lụy kinh tế - an ninh toàn cầu ngày càng rõ nét.

VOV.VN - Một tháng sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cuộc xung đột đã chuyển từ các đòn tấn công mang tính răn đe sang vòng xoáy đối đầu nguy hiểm, với những hệ lụy kinh tế - an ninh toàn cầu ngày càng rõ nét.

Hezbollah giao tranh với binh sĩ Israel tại 2 ngôi làng ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Hezbollah hôm 27/3 cho biết, đã đụng độ trực tiếp với lực lượng Israel tại 2 ngôi làng ở miền Nam Lebanon, trong khi các cuộc không kích của Israel tại Lebanol đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

VOV.VN - Hezbollah hôm 27/3 cho biết, đã đụng độ trực tiếp với lực lượng Israel tại 2 ngôi làng ở miền Nam Lebanon, trong khi các cuộc không kích của Israel tại Lebanol đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

