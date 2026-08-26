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Bão Narra đổ bộ 2 lần vào Trung Quốc, gây ngập nặng ở các địa phương gần Việt Nam

Thứ Tư, 15:21, 26/08/2026
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VOV.VN - Sau khoảng 6 ngày xoay vòng trên Vịnh Bắc Bộ, bão Narra đã liên tiếp đổ bộ vào tỉnh Hải Nam và Quảng Đông của Trung Quốc, đồng thời gây ngập sâu ở một số địa phương gần Việt Nam ở Quảng Tây.

 

Vào khoảng 6h40 tối 25/8 (tức 5h40 giờ Hà Nội), bão Narra đã đổ bộ vào khu vực ven biển huyện Xương Giang, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, gây mưa tại nhiều nơi ở khu vực Tây Bắc đảo Hải Nam, đồng thời khiến vùng biển ngoài khơi xuất hiện gió mạnh và biển động dữ dội.

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Huyện Ninh Minh, Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc bị ngập sâu ngày 24/8. Ảnh: Jiemian News.

Tiếp đó, vào khoảng 3h25 sáng 26/8 (giờ địa phương), bão tiếp tục đổ bộ lần hai vào khu vực ven biển huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8.

Cơ quan khí tượng tỉnh Hải Nam dự báo sẽ tiếp tục có gió mạnh và mưa lớn trên khắp khu vực Tây Bắc đảo Hải Nam vào sáng 26/8. Nhiều địa phương như Lâm Cao, Đam Châu và Xương Giang hứng chịu mưa to đến rất to.

Mặc dù không bị bão đổ bộ, nhưng do chịu ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực tại Quảng Tây cũng phải hứng chịu mưa lớn, trong đó có những đợt mưa dữ dội đạt mức cực đoan.

Ông Trương Quân, quan chức phụ trách điều độ chung thuộc Trung tâm Quản lý Công trình kiểm soát lũ và tiêu thoát nước sông Ung Giang thành phố Nam Ninh, cho biết đã phải đóng các cửa cống kiểm soát lũ và cống giao thông để ngăn nước lũ từ sông Ung Giang tràn ngược vào khu vực đô thị. Ông nói: “Để ngăn chặn tình trạng ngập úng đô thị, chúng tôi đã phải kịp thời vận hành các trạm bơm để tiêu thoát nước, qua đó đảm bảo an toàn cho hệ thống kiểm soát lũ và tiêu thoát nước của thành phố Nam Ninh”.

Mực nước tại nhiều con sông đã vượt mức báo động, tình trạng khẩn cấp do lũ lụt cũng xảy ra tại một số thị trấn thuộc các thành phố như Phòng Thành Cảng và Sùng Tả, gần biên giới Việt - Trung. Quân khu Quảng Tây đã phải huy động lực lượng để tiến hành cứu hộ khẩn cấp và khắc phục hậu quả.

Lũ lụt kỷ lục đã tấn công nhiều khu vực tại Sùng Tả. Tính đến 12h ngày 24/8, thành phố này có 36.062 người cần được di dời, trong đó 27.622 người đã được sơ tán khẩn cấp.

Các đoạn video do người dân địa phương cung cấp ngày 25/8 đã ghi lại cảnh nước lũ màu vàng đục bao trùm thị trấn thuộc huyện Ninh Minh, Sùng Tả. Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chỉ còn lác đác vài ngọn cây hoặc mái nhà nhô lên khỏi mặt nước. Người dân mô tả cảnh nước lũ đã “dâng từ tầng trệt lên ngay bên dưới tầng hai”.

Theo dữ liệu thủy văn do Trung tâm Thủy văn Quảng Tây công bố cùng ngày, một đoạn sông Minh Giang chảy qua thị trấn huyện lỵ Ninh Minh đã ghi nhận đỉnh lũ 123,69 mét vào lúc 7h30 sáng 25/8, vượt mức báo động 7,69 mét. Đây là mức lũ cao nhất được ghi nhận kể từ khi trạm quan trắc này đi vào hoạt động năm 2009. Một đoạn sông khác chảy qua xã Đông An cũng ghi nhận đỉnh lũ 124,59 mét, vượt mức báo động 6,69 mét, đạt mức lũ cao nhất kể từ khi Trạm Thủy văn Ninh Minh thành lập năm 1953. Hơn 55.000 người dân của huyện này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại huyện Long Châu trên sông Tả Giang, với đỉnh lũ vượt mức báo động 7,34 mét, ghi nhận mực nước lũ cao nhất kể từ năm 1986, khiến 12.200 người dân trong huyện phải sơ tán.

Với thời gian khoảng 6 ngày quần thảo, bão Narra đã trở thành cơn bão có thời gian hoạt động lâu nhất và là cơn bão duy nhất tạo ra nút thắt trên đường đi tại Vịnh Bắc Bộ, gây ra những hậu quả nặng nề ở Trung Quốc.

Trước đó, hồi đầu tháng 7, do ảnh hưởng của bão Maysak, Quảng Tây đã hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài và hiếm gặp trong lịch sử, gây ra hàng loạt thảm họa nghiêm trọng. Tính đến 21/8, cơn bão này đã ảnh hưởng đến hơn 1,65 triệu người ở thành phố Nam Ninh và Quý Cảng, khiến 159 người thiệt mạng và 10 người mất tích.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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