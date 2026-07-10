Siêu bão Bavi nhắm vào Trung Quốc, Đài Bắc đóng cửa trường học

Bão Bavi, với sức gió duy trì tối đa 155 km/h, ban đầu được dự báo sẽ đi qua phía bắc Đài Loan (Trung Quốc), mang theo mưa lớn đến hòn đảo 23 triệu dân từ tối 10/7 đến ngày 11/7.

Sơ tán người bị kẹt do lũ lụt ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: AP.

Các trường học đã đóng cửa hôm 10/7 tại thủ phủ Đài Bắc và các tàu đánh cá đã được neo đậu sát nhau tại các cảng ở phía bắc Đài Loan (Trung Quốc). Nhiều chuyến bay đến Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và các điểm đến khác đã bị hủy cho đến ngày 11/7.

Dự báo bão Bavi sẽ đổ bộ vào Trung Quốc vào tối 11/7 ở phía nam Thượng Hải, gần địa giới giữa các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang.

Hơn 17.000 người đã được sơ tán ở Chiết Giang và 170.000 nhân viên cứu hộ đã được đặt trong trạng thái ứng trực, theo Tân Hoa xã. Phúc Kiến đã tạm ngừng một số tuyến phà do gió mạnh và biển động dữ dội, đồng thời kêu gọi các tàu đánh cá quay trở lại cảng.

Bão Bavi đã suy yếu hồi đầu tuần này, khi nó mang theo gió mạnh đến Saipan và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Tại miền nam Trung Quốc, chính quyền thông báo hôm 9/7 rằng 39 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt do bão nhiệt đới Maysak gây ra - cơn bão đã nhấn chìm một phần khu vực Quảng Tây trong nhiều ngày với lượng mưa kỷ lục.

Mưa lớn đã làm vỡ các hồ chứa, bao gồm cả sự cố sập một phần đập ở Hoành Châu, khiến một khu vực rộng lớn bị ngập lụt do dòng nước bùn chảy xiết. Lũ lụt đã khiến người dân mắc kẹt ở tầng hai và các tầng cao hơn của các tòa nhà trong nhiều ngày, nhiều người bị mất điện, cho đến khi lực lượng cứu hộ đến được.

Còn vào đêm 6/7, 11 người thiệt mạng ở miền trung Trung Quốc khi giông bão và lốc xoáy dữ dội tàn phá tỉnh Hồ Bắc.